工人沒穿防護衣遭高溫積塵燙死 高市回收廠負責人判刑4月

高雄市南區資源回收廠前年7月發生工安意外，李姓工人在高溫的焚化爐內進行積灰移除阻塞作業被燙死。（資料照）

2024/04/16 11:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市南區資源回收廠前年7月發生工安意外，1名李姓工人清理爐內積灰移除阻塞作業，遭塊狀積塵砸傷，全身95%三度燒燙傷送醫不治，承包的機械公司王姓負責人坦承疏失，沒有讓李男穿著防護衣，被法官依過失致人於死罪判刑4月，得易科罰金。

判決指出，該機械公司承攬環保公司轉包高市府環境保護局南區資源回收廠的勞務清潔業務，2022年7月21日，機械公司指派李姓工人清理2號爐內積灰移除阻塞作業時，不慎遭爐內高溫內壁長期堆積塊狀積塵砸傷，李男臉部、雙側頸部、胸腹部、背部、四肢、生殖器等部位95%三度燒燙傷，送醫搶救後宣告不治。

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檢警介入調查時，王姓負責人坦承沒有確實要求、並提供防護讓李男穿著進入高溫的爐內作業，被檢方依過失致人於死罪起訴。

高雄地院審理時，王男賠錢與李男家屬達成和解，法官認為王男指派死者到有危險性的作業場所工作，卻未提供必要安全衛生設備及措施，輕忽勞工作業安全，造成被害人死亡之結果及被害人親屬難以平復之喪親至痛，所為誠屬不該，但考量雙方已和解，因此依違反職安法判罰公司8萬元、王男部分則判刑4月，得易科罰金，可上訴。

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