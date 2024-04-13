挖斷瓦斯管線釀火警 竹縣府：廠商未按SOP施作將開罰索賠

竹北市今早發生施工不慎挖斷瓦斯管線，造成瓦斯外洩並發生火警，新竹縣政府工務處現勘發現，施工廠商未依標準程序施作，勒令即日起停工，將對廠商及監造單位開罰並求償。（新竹縣政府提供）

2024/04/13 13:51

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣污水下水道工程今（13）日在竹北市施工疑不慎挖斷瓦斯管線，造成瓦斯外洩並發生火警，縣府工務處現勘發現，施工廠商未依標準程序施作，勒令即日起停工，加強教育訓練，並將對廠商及監造單位開罰，對於挖斷瓦斯管造成的損失也須照價賠償。

新竹縣政府表示，由縣府發包委外進行的污水下水道工程，今天上午10點許在竹北市十興一街19號前施工時，疑不慎挖斷瓦斯管線，造成瓦斯外洩並發生火警，消防人員迅速趕抵撲滅火勢，並設水線警戒，新竹瓦斯公司立即通報廠商處置，管線止氣並搶修，中午12點30分已修復完成。

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工務處趕抵現場了解，初步發現施工廠商未依標準程序施作，造成公共安全疑慮部分，即日起停工，待完成教育訓練及任務編組落實後再行復工；工務處也將依契約規定工程金額與比例，對廠商及監造單位開罰，後續工務處將立即邀集所有下水道施工廠商與監造單位檢討，要求落實標準作業程序。此外，縣府要求廠商對於挖損瓦斯管造成的損失，必須按金額照價賠償。

工務處統計，新竹縣污水下水道全縣已有5萬7064戶接管、接管率25.9％（都市和非都計範圍），竹北接管約4萬4861戶、接管率約54％（都計內），竹東接管則約1萬2203戶、接管率約33％（都計內），並持續成長中。

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