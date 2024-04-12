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她搶劫竟持「修容小剪刀」 揚言襲警遭反手壓制

警方扣回作案用的修容小剪刀。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回作案用的修容小剪刀。（記者徐聖倫翻攝）

2024/04/12 15:17

〔記者徐聖倫／新北報導〕52歲陳姓女子預謀搶劫新北市三重區某檳榔攤，昨晚間她佯裝應徵工作上門拜訪，張姓女店員表示老闆娘不在店內，並替陳女電話聯繫。豈料陳女在張女通話間，拿出「修容小剪刀」大喊「我缺錢」，並動手行搶零錢盒，張女以肉身阻擋遭劃傷，陳女見無法再搶逃離現場。警方獲報即刻出動，案發後30分鐘在力行路逮獲陳女，並將其依法送辦。

據了解，陳女在本月10日清晨6時許就曾登門拜訪過這家位於三重區大勇街的檳榔攤，當時老闆娘不在店內，她便先行離去。昨晚間8時許，陳女再度來到檳榔攤，佯稱要應徵工作，顧店的張女表示老闆娘不在，同時好心替她以電話聯繫。

陳女見張女通話中有機可趁，拿出預藏的修容小剪刀對著張女大叫「我缺錢」，同時作勢要搶桌上的零錢盒，張女見狀趕緊放下電話以身體護住零錢盒。雙方拉扯間，張女的左肩、左上臂都遭剪刀劃傷，所幸傷口不深，陳女見行搶失敗，則趕緊逃離現場。

張女向警方報案，警方根據張女所述，以及監視器畫面，往陳女逃逸路線追蹤，歷經30分鐘搜索，在力行路找到陳女。陳女起先一度拒捕，並揚言「我要襲警」，警方當然不吃她那套，一個反手將其壓制，連同證物小剪刀一起帶回警局。

警詢時，陳女承認自己缺錢花用，實在情急才會出此下策。警詢後，依傷害、搶奪未遂等多項罪嫌，將陳女移送法辦。

警方將陳女帶回法辦。（記者徐聖倫翻攝）

警方將陳女帶回法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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