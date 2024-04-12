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台中大雅縱火3死相驗 嫌犯、被害人家屬淚眼到場不發一語

死者林婉婷之母（圖中）在整個相驗程序中不斷哭泣。（記者張瑞楨攝）

死者林婉婷之母（圖中）在整個相驗程序中不斷哭泣。（記者張瑞楨攝）

2024/04/12 14:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大雅區男子楊智超，昨天點交房屋時，縱火燒死買家的女兒林婉婷與點交的律師游淑惠，自己也命喪火窟，台中地檢署今天相驗遺體時，楊男的子女與前妻，以及林女的媽媽到場，其中，楊男的女兒與林女之母都忍不住嚎啕大哭，一路哭著離開台中市崇德殯儀館，不發一語，拒絕受訪，相驗檢察官則說，偵查結果需要等相驗（包括基因比對等）結果出爐才能確定。

今天上午的相驗程序，長達2個多小時，至中午12時許才結束，依序由楊男的家屬、死者林女的家屬，以及死者游律師的家屬，至相驗辦公室完成筆錄，再到冰庫檢視遺體，再回到相驗辦公室簽名，楊男由兒子、女兒與前妻到場，林女由母親到場，游律師則由女兒與舅舅到場，他們全都不發一語，楊男的兒女與前妻，甚至用手遮臉，不願曝光，疾走快步離開殯儀館之際，楊男的女兒一度放聲大哭，被哥哥與母親（楊男之子與前妻）摟著離開。

死者林女的母親則是哭著進入相驗辦公室，哭著進入冰庫檢視遺體，到完成程序離開殯儀館，都是一路哭著離開；至於律師游淑惠，則是女兒與舅舅到場參與相驗程序。

縱火且命喪火場的楊智超，女兒（左二）忍不住嚎啕大哭，被哥哥（左）與母親（右）帶離殯儀館。（記者張瑞楨攝）

縱火且命喪火場的楊智超，女兒（左二）忍不住嚎啕大哭，被哥哥（左）與母親（右）帶離殯儀館。（記者張瑞楨攝）

律師游淑惠的舅舅（圖中），也到殯儀館協助相驗。（記者張瑞楨攝）

律師游淑惠的舅舅（圖中），也到殯儀館協助相驗。（記者張瑞楨攝）

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