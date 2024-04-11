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掛友人車牌矇混上路 鷹眼所長識破開出4罰單

黑色轎車掛他車遭註銷的車牌上路，被南市警六分局灣裡派出所長劉東益識破開罰。（圖由南市警六分局提供）

黑色轎車掛他車遭註銷的車牌上路，被南市警六分局灣裡派出所長劉東益識破開罰。（圖由南市警六分局提供）

2024/04/11 17:07

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局第六分局灣裡派出所所長劉東益於10日中午執行國小放學護童勤務時，見1輛行經的黑色轎車車身漆明顯以人工手塗，覺得可疑，以警用小電腦查詢發現車牌竟是已逾檢註銷的銀色「自小客貨車」車牌，車型、車色都不符，顯然是A車掛B車車牌，即尾隨伺機攔查，比對引擎號碼確認該車原車牌後，依法開罰單告發並將車輛移置保管。

警方調查時，住在高雄湖內區的駕駛（即車主）坦承，因車輛未前往定期檢驗致車牌遭註銷，才向熟識的朋友借用車牌掛在自己的轎車上，想以此矇混過關繼續上路，沒想到友人的車牌也是未定期檢驗遭註銷，他只是開車路過台南南區灣裡地區，竟遇到六分局的鷹眼所長識破攔查。

市警六分局表示，經調查釐清黑色轎車車主駕駛人的涉案情節，依道路交通管理處罰條例第12條告發駕駛人使用他車車牌、汽車牌照經撤銷無牌照行駛及同條例第21條無照駕駛等違規；另告發出借車牌供他車懸掛使用的車主，1次取締開出4張罰單，罰款金額達4萬餘元台幣，並當場將黑色轎車移置拖吊場保管，禁止其繼續駕駛。

警方提醒，現今因牌照遭吊扣、註銷等原因、違規行駛的車輛越來越多，員警執勤皆會以警用小電腦查詢比對車輛車型、年份及顏色等，也會進一步攔查車子、比對引擎號碼，請民眾勿有僥倖心態懸掛他車車牌，繼續上路行駛，如遭查獲會面臨高額罰款並當場拖吊車輛，得不償失啊！

黑色轎車掛他車遭註銷的車牌上路，被南市警六分局灣裡派出所長劉東益識破查獲，當場拖吊移置保管。（圖由南市警六分局提供）

黑色轎車掛他車遭註銷的車牌上路，被南市警六分局灣裡派出所長劉東益識破查獲，當場拖吊移置保管。（圖由南市警六分局提供）

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