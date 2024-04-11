為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

黃子佼爭議爆出「政府才有動作」？游淑慧批：毛骨悚然

國民黨台北市議員游淑慧。（資料照）

國民黨台北市議員游淑慧。（資料照）

2024/04/11 17:00

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藝人黃子佼去年捲入Me too風波，日前遭爆是色情論壇「創意私房」高級會員，持有7部少女不雅影片，更有受害者出面踢爆過去遭黃性侵，多位藝人連署修法。國民黨台北市議員游淑慧表示，政府等到黃子佼爭議「有新聞關注才做事，這才叫毛骨悚然」。

黃子佼爭議延燒，「創意私房」昨天（10日）封網，游淑慧今天在臉書發文說，最近很多人跳出譴責黃子佼，但「黃子佼是第一個嗎？是行徑最可惡的嗎？」且網站已行之有年，超過20萬帖影片，會員人數有5418人，其中不乏有警察及國小老師，游淑慧直言，「台灣不是只有一個黃子佼，而是有5418個黃子佼。」更批評相關單位「早幾年都幹什麼去了？有媒體新聞才會做事了嗎？」等到黃子佼案件爆發，才修法、封網，「這才叫毛骨悚然」。

游淑慧最後建議，若打算修法，未來只要是嚴重兒童相關性犯罪的，一律公開揭露個人資訊，給他身敗名裂，「讓其社會性死亡，達到嚇阻作用」。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
統神道歉仍遭11家廠商封殺！鄉民揭他「缺乏性別意識」一面倒點關鍵
2024/04/11 16:06

統神道歉仍遭11家廠商封殺！鄉民揭他「缺乏性別意識」一面倒點關鍵
黃子佼性醜聞 法務部：絕對嚴查偵辦到底
2024/04/11 15:54

黃子佼性醜聞 法務部：絕對嚴查偵辦到底

台南產業園區看俏 國家級景觀宅現身
K小姐透過吹哨者怒控性侵 黃子佼恐面臨最重刑期曝光！
2024/04/11 16:28

K小姐透過吹哨者怒控性侵 黃子佼恐面臨最重刑期曝光！
曾獻瑩要求永久封殺黃子佼 北市觀傳局認同、將訂爭議藝人代言下架SOP
2024/04/11 15:49

曾獻瑩要求永久封殺黃子佼 北市觀傳局認同、將訂爭議藝人代言下架SOP

免充電的電車？e-POWER車主老實說
莎莉夫人轟「張小燕不無辜」！ 袒護黃子佼立場明顯
2024/04/11 15:46

莎莉夫人轟「張小燕不無辜」！ 袒護黃子佼立場明顯
「創意私房」遭疑封網速度慢 民眾黨團促設預防性下架機制
2024/04/11 14:38

「創意私房」遭疑封網速度慢 民眾黨團促設預防性下架機制
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播