黃子佼爭議爆出「政府才有動作」？游淑慧批：毛骨悚然

國民黨台北市議員游淑慧。（資料照）

2024/04/11 17:00

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藝人黃子佼去年捲入Me too風波，日前遭爆是色情論壇「創意私房」高級會員，持有7部少女不雅影片，更有受害者出面踢爆過去遭黃性侵，多位藝人連署修法。國民黨台北市議員游淑慧表示，政府等到黃子佼爭議「有新聞關注才做事，這才叫毛骨悚然」。

黃子佼爭議延燒，「創意私房」昨天（10日）封網，游淑慧今天在臉書發文說，最近很多人跳出譴責黃子佼，但「黃子佼是第一個嗎？是行徑最可惡的嗎？」且網站已行之有年，超過20萬帖影片，會員人數有5418人，其中不乏有警察及國小老師，游淑慧直言，「台灣不是只有一個黃子佼，而是有5418個黃子佼。」更批評相關單位「早幾年都幹什麼去了？有媒體新聞才會做事了嗎？」等到黃子佼案件爆發，才修法、封網，「這才叫毛骨悚然」。

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游淑慧最後建議，若打算修法，未來只要是嚴重兒童相關性犯罪的，一律公開揭露個人資訊，給他身敗名裂，「讓其社會性死亡，達到嚇阻作用」。

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