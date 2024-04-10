棄律師從警！她剛升小隊長半年考上官校 掃黑刑警最擔心這事

台南警五分局專案小隊長許惠智（中）考上警大警佐班，未來將派任兩線一星警官。（警方提供）

2024/04/10 21:42

〔記者王捷／台南報導〕警察大學警佐班考試今天放榜，台南警五分局專案小隊長許惠智上榜，在受訓4個月後，未來將成為兩線一星警官。她專長偵辦詐欺案，半年前才剛升小隊長接掃黑業務，對於未來，她不怎麼煩惱，但她開玩笑說，反而比較擔心留著丈夫跟小孩在家，怕放假回家看到家裡一團亂。

許惠智是法律系畢業，曾在律師事務所工作，但是律師常要幫涉案嫌犯打官司，不符合她心中對正義的期待，因此辭職去考警察，從警10多年，去年才升小隊長，還接掃黑業務帶專案小隊，在台南相當少見。

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警佐班考試分為三類，其中適合刑事警員的第三類考試，有一半的計分方式是審核刑警在職的職務積分，另一半是考試。許惠智的職積分相當有競爭力，抱著試試看的心情去考試，放榜時發現自己竟考上，未來只要去警大受訓4個月結束，就可以能派任兩線一星的警官。

許惠智說，還好現在小孩長大了，她可以比較安心去受訓，要是孩子還小，一定會更擔心。雖然刑事警官的職缺比行政警官的職缺還少，但對於未來，她不擔心，因為喜歡偵辦刑案才會當刑警，反而比較擔心家裡的事，也要謝謝丈夫願意支持她當警察，聽到孩子跟她說恭喜，比任何事都重要。

警五分局還有一位兩線三星的交通組長許双繻考上警大警正班，她曾是總統隨扈，未來要是通過分局長班，就有機會外派當分局長。

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