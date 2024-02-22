28年資深警酒駕肇事免職 舉3線1星僅記過拚翻案敗訴

從警28年的謝姓員警涉酒駕肇事被免職，提起行政訴訟救濟，指控違反比例原則，最高行政法院認定處分於法有據，判他敗訴確定。（記者楊國文攝）

2024/02/22 21:34

〔記者楊國文／台北報導〕已從警28年的高雄市警局謝姓員警，3年多前酒駕肇事，被測得酒測值高達1.2毫克，遭到判刑，事後被以再犯酒駕、情節重大為由，予以免職。謝員不服，提起行政訴訟 主張他是原住民，部落生活偶有飲酒習慣，且當天是輪休日飲酒，影響警譽程度不大，並舉例，高雄市3線1星高階警官酒駕肇事僅記1大過懲處，對他免職處分太重，但最高行政法院認定謝員職司取締酒駕勤務，且屬再犯，判他敗訴，免職確定。

此案源於，謝員2020年10月23日在家中喝下一瓶高梁酒後，仍開車參加喪禮，期間，謝員和親友相聚時，再度飲酒，且不聽勸告，堅持酒駕，不小心擦撞路旁小貨車，被到場處理的警方測得酒測值高達1.2亳克，高出標準值0.25毫克一大截，被依公共危險罪移送法辦，被判4月徒刑，可易科罰金，且併科罰金1萬元。

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高雄市警局認為，謝員負責取締酒駕勤務，曾於2012年涉犯酒駕的公共危險罪獲得獲緩起訴處分，謝員的直屬主管已多次勸戒絕對不可酒駕，而謝員此次不僅再犯，還是酒駕肇事，酒測值達1.2毫克，已經是迷醉狀態，對用路人、行人生命財產安全，造成高度危險，他肇事後還躲到民宅內藏匿，仍被查獲，已影響警譽，考量其情節重大，將他1次記2大過予以免職。

謝員不服，提起復審遭駁回後，提起行政訴訟，請求撤銷免職等不利處分及復審決定。

謝員主張，他是休假飲酒，且非駕駛公務車，酒駕違規等情事對警察聲譽影響程度不大，並舉例稱，高雄市某3線1星的張姓督察休假期間酒駕自撞分隔島，酒測值達1毫克，和他1.2毫克，相差無幾，卻僅遭記1大過了事，而他卻被免職，明顯是裁量濫用，且違反比例原則。

不過，高雄高等行政法院認為，謝員是取締酒駕的執法人員，且從警已28年，對酒駕禁令知之詳，其直屬長官已苦口婆心勸戒他勿酒駕，此次不僅再犯酒駕，且是一日內有二度酒後駕車行為，已危及路人生命安全，亦嚴重影響政府和警察聲譽，認定免職處分於法有據。

謝員不服判決，提起上訴，最高行政法院認定原處分適當、高高行判決無誤，22日判決駁回確定。

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