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吳子嘉誣指陳時中A一億美元被求償千萬 林全作證上海復星報價高

吳子嘉爆陳時中靠疫苗A一億美元被求償1千萬，東洋公司董座（中）今出庭作證。（記者溫于德攝）

吳子嘉爆陳時中靠疫苗A一億美元被求償1千萬，東洋公司董座（中）今出庭作證。（記者溫于德攝）

2024/04/10 17:43

〔記者溫于德／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉去年公開指「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗A了1億美元」，被陳求償1000萬元，台北地院下午再度開庭，傳喚東洋公司董事長林全出庭作證，林說當初上海復星給的BNT報價很高、每劑價格78塊多美金，連他當過行政院長也不會同意。

林全出庭先說，當初他覺得這個案子不能用他的名義去接洽，因為他曾基在公務機關工作過。

林全接著表示，當初由上海復星公司代理BNT疫苗銷售時，有給出一個價格、每劑價格78塊多美金，身為董座的他覺得社會無法接受，就連他當過行政院長也不會同意。

林全也說，BNT疫苗並沒有28元美金至32元美金這件事，也不是身為董座的他所會關心的事，何況上海復星沒有跟東洋報過這個價格，時任東洋總經理也沒跟他提過。

林全接著循著審判長的問題回答，上海復星給出的報價及數量，他認為社會無法接受，不過他就是把價格報出去，由衛生福利部決定，後來因東洋被衛福部要求要有正式授權書，並經了解，才知道有其他代理商也在跟衛福部洽談中。

林全也表示，這個案子如果做得成，是東洋跟政府的獨家生意，不過考量到將來會有人說東洋得到利益，所以他有對同仁表示這個生意不能賺錢、只能賺商譽，將來還要公布收支供大眾檢視。

至於林全前先前受訪為何會稱「吃我豆腐」，他解釋，因為他認為東洋是幫大家做事，衛福部次長不應該說東洋拿到授權書再來談。

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