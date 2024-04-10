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16名越南偷渡客從中國海域上船 1人差點被悶死在船艙

海巡人員在船艙裡救出16名偷渡來台的越南人。（雄檢提供）

海巡人員在船艙裡救出16名偷渡來台的越南人。（雄檢提供）

2024/04/10 10:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蒙古籍「鑽石206號」去年12月從中國海域，接駁16位越南人準備偷渡來台，其中一名偷渡客因長時間被關在密閉的船艙裡，空氣不流通昏倒，被海巡救出時一度命危，檢方循線逮捕台籍林姓船長共4人，偵結後依殺人未遂等罪起訴。

檢方指出，林姓船長為了賺一趟8、9萬元的偷渡費用，去年12月8日下午2點多駕駛薩摩亞某公司名下的蒙古籍「鑽石206號」雜貨船，從高雄港第一港口出海至中國大陸海域，11日上午11點多在海上接駁越南籍阮姓共16名（10男、6女）偷渡客，準備來台打工。

16名偷渡客被關到密艙後，密艙裡僅有2個直徑約9公分的通氣孔，導致艙內空氣不流通，阮姓男子等人被關在艙內出現呼吸困難，拍打艙門高聲呼救，但林男為了避免呼救聲傳出，竟指使鄭姓船員在通風口處擺放紙盒，造成密艙裡空氣流通狀況更惡劣。

11日傍晚5點多，「鑽石206號」雜貨船停靠高雄港，海巡人員上船檢查時，聽到艙內傳出呼救聲，海巡人員趕緊催促林男等人開啟密艙，才救出已陷入昏迷的阮男及15名同鄉，阮男送醫後，診斷為呼吸衰竭、休克且一度命危，報搶救後挽回一命。

16名越南籍偷渡客上岸後，交由移民署高雄市專勤隊依法處理，雄檢今年1月間先行向法院聲請簡易判決處刑；至於林姓船長等4人經檢方調查後，認定他們均涉犯殺人未遂、違反入出國及移民法等罪嫌，依法提起公訴，並於今（10）日將在押的林姓船長移審法院。

海巡人員在船艙裡救出16名偷渡來台的越南人。（雄檢提供）

海巡人員在船艙裡救出16名偷渡來台的越南人。（雄檢提供）

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