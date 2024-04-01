掩護15越籍偷渡客來台 台籍5船長船員收押禁見

高雄地院。（資料照）

2024/04/01 18:12

〔記者蘇福男／高雄報導〕喀麥隆籍雜貨船「JESSIE（婕西號）」上週末（30日）涉嫌從中國福建搭載15名越南籍偷渡客來台，檢警和海巡單位當場逮捕蔡姓船長、輪機長及船員5人，訊後聲請羈押禁見獲准。

高雄地檢署調查，蔡姓船長（42歲）為貪圖搭載偷渡客來台可獲15萬元報酬，與王姓輪機長、李姓、郭姓和鄭姓船員共謀，一起駕駛喀籍婕西號雜貨船從高雄港出海，3月27日晚上10點多，在中國福建沿岸海域，自1艘木殼小船接駁15名越籍人士偷渡來台，準備從西部某濱海地區伺機搶灘上岸。

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高雄地檢署上週末接獲通報，立即指派國土安全專組主任檢察官林志祐、檢察官許怡萍指揮海巡署偵防分署、高市新興警分局、刑警大隊、屏東縣警局刑警大隊和高雄港務警察總隊等單位偵辦，並逮捕蔡姓船長等5人到案。

高雄地檢署以蔡姓船長等5人涉犯入出國及移民法第72條第2項之意圖營利使外國人非法入國、同法第73條第1項之非法利用船舶載運非運送契約應載之人至我國等罪嫌重大，並有事時足認有逃亡及勾串共犯之虞，且1名被告有滅證之舉，復有羈押必要性，向法院聲請羈押禁見獲准，另15名越籍偷渡客交由移民署依法處理。

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