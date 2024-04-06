大甲媽遶境警方強力執法 口罩遮車牌、未戴安全帽統統吃罰單

清水分局今天凌晨派遣線上交通快打巡邏警力，加強沿線交通違規攔截盤查取締。（警方提供）

2024/04/06 10:52

〔記者許國楨／台中報導〕大甲媽昨晚起駕遶境，6日凌晨進入清水區，轄區分局事先已提醒民眾不要以為警方忙於維持秩序，沒時間取締違規，但還是有不少機車族心存僥倖，有人懸掛他車車牌，有人以口罩遮車牌，最多的還是未戴安全帽，通通被警方攔下開單，吃上罰單。

去年大甲媽起駕遶境，警方在大甲溪橋南端強勢執法，現場開單舉發未戴安全帽、逆向、無照駕駛者高達34件，通報噪音車檢驗29件，清水分局前天就預告，由於改裝噪音車發出巨大聲響，影響大甲媽遶境祥和氣氛，當天如發現改裝噪音機車群聚或頻繁繞行，將逐一蒐證通報，沒有法律空窗期。

請繼續往下閱讀...

昨深夜大甲鎮瀾宮媽祖起駕，海線湧入眾多信眾，清水分局今天凌晨派遣線上交通快打巡邏警力，加強沿線交通違規攔截盤查取締，計告發未戴安全帽85件、逆向6件、無照18件、未裝後照鏡9件、懸掛他車號牌扣車1件、闖紅燈5件、拒檢逃逸1件、遮蔽車牌4件、騎車吸食香煙1件及通報噪音車30件。

清水分局強調，大甲媽祖在台中海線遶境期間，警方將針對各項違規行為加強取締，對於轄區改裝噪音車及取締酒、危駕等情事，警方決不手軟，呼籲各用路人遵守交通法規，勿有違規違法，守法上路有保佑。

有騎士口罩遮車牌被攔下取締。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法