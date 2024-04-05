花蓮強震》福壽山農場員工受困中橫 道路搶通場長親自迎接

福壽山農場場長陳相寶（戴帽者）到中橫迎接農場員工。（福壽山農場提供）

2024/04/05 22:03

〔記者歐素美／台中報導〕福壽山農場50多歲楊姓員工，3日返回農場途中遇花蓮強震中橫公路中斷，他與1名遊客及6名東華大學學生徒步，到洛韶工務段用電話報平安，今天道路搶通，一行人終於脫困。福壽山農場場長陳相寶前往迎接，並貼心派農場車輛，將學生接駁至台中車站，讓學生返家與親人相聚。

楊男在福壽山農場擔任勤務隊長，日前休假返回花蓮住家，3日上午6點，從花蓮開車要返回農場工作，不料，途中遭遇花蓮地震，道路因落石中斷，車輛無法行駛，趕緊將車開到明隧道避難，並遇到同樣避難的1名遊客及6名東華大學學生，一行人便徒步當天傍晚至洛韶工務段，因學生的車子遭落石擊中，但人員皆平安，除了先用工務段電話向家人及同事等報平安，並在安全處等侯道路搶通。

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福壽山農場場長陳相寶，擔憂受困人員挨餓受凍，4日曾率同仁攜泡麵、飲料、礦泉水等物資前往中橫，但車輛開到關原管制點，因現場救災管制無法前進，為了不影響救災進度，請現場合歡山派出所員警協助分發物資，並隨時保持聯繫。

今天中午，合歡山派出所通知場方表示受困遊客、員工及學生都平安脫困，將會從中橫管制路段西端出來。陳相寶即前往迎接楊男返回農場，因學生車輛受損嚴重，並派農場車輛接駁，將學生送至台中車站，讓學生順利返家遇親人相聚。

因花蓮路段道路仍不通，遊客及楊男和陳相寶一同返回福壽山農場，福壽山農場的餐廳師傅還特別煮麵線及菜餚，安慰飽受驚嚇的楊男及遊客。

東華大學學生的車子受損，福壽山農場場長陳相寶派車接駁學生到台中。（福壽山農場提供）

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