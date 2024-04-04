網路交友竟引狼入室！電子鎖被看見密碼慘被偷12萬

楊男變裝行竊12萬元，監視器畫面全都錄。（讀者提供）

2024/04/04 08:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名涂姓作業員網路交友認識楊姓工人，不料引狼入室，楊男獲悉涂家電子密碼鎖密碼後，趁涂男外出上班變裝開鎖潛入，偷走公司貨款12萬元，警方據報採證門鎖無破壞痕跡，研判熟人所為，涂男認出楊男行竊，警方將楊男查緝到案，依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，35歲涂姓男子2日發現家中現金遭竊12萬元，因該筆款項為公司送貨款項，著急地像鍋上螞蟻，向鳳山警分局忠孝派出所報案。

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警方現場採證未發現外力破壞進入屋內痕跡，研判是熟人所為，警方擴大調閱監視器畫面，過濾、清查可疑人車，鎖定29歲楊姓男子涉嫌重大。

警方昨通知涂男前來查看嫌疑人特徵，涂男認出楊姓網友犯案，原本相談甚歡友情，不料竟是引狼入室，被看見電子密碼鎖密碼，才能輕易入內行竊，偷走公司貨款12萬元。

警方查出楊男案發當天凌晨3時趁涂男外出工作之際，騎機車到涂男住處旁巷弄，變裝後再徒步前往涂家，以電子密碼鎖開門後，潛入竊取涂男放置1樓抽屜貨款，得手12萬元後逃離。

警方昨將楊男查緝到案，他矢口否認犯案，不過涂男指證歷歷，警訊後仍將楊男依竊盜罪嫌送辦，警方今天宣布破案。

楊男變裝行竊12萬元，監視器畫面全都錄。（讀者提供）

楊男變裝行竊12萬元，監視器畫面全都錄。（讀者提供）

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