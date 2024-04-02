「退案王」檢察官吳志成案》職務法庭創首例 確立啟動偵查3要件

宜蘭地檢署前檢察官吳志成。（資料照）

2024/04/02 19:01

〔記者吳政峰／台北報導〕原任宜蘭地檢署檢察官、有「退案王」稱號的吳志成，懲戒法院職務法庭2日認定他無視卷內證據，認為無偵查必要簽結，處罰俸6月，約百萬元。職務法庭對本案並首度確立檢察官符合「法律專業知識」、「明顯」可判定被告「涉有犯罪嫌疑」等3個要件，就應繼續偵查，不得任意簽結。

判決指出，吳志成1991年6月1日起（2022年6月7日自願退休）先後在花蓮、宜蘭等地檢署服務，2019年4月至2020年2月任職期間發生兩件違失。第一，吳志成承辦一起毒品案，警方已在宋男住處查扣22包安非他命，宋妻也供稱毒品是老公叫她買的，宋男更承認毒品是自購，明顯可判斷宋涉有犯罪嫌疑，但吳志成竟以「依現有事證無偵查必要」、「未發現有何犯罪嫌疑，且無繼續偵查之必要」為由，2次欲簽結案。

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第二，警方函送一名官姓男子涉開槍恐嚇兩名被害人，現場留有彈殼，監視器也拍到持槍抵頭畫面，吳志成卻以「爾後如有新事實、新證據，再另案偵辦」、「依現有事證無繼續偵查之必要」為由，3次欲簽結。主任認為不妥二度退件，並明示其簽結與規定不符，未料吳不服從主任指揮監督，第3次仍欲簽結。

職務法庭認為吳志成無視兩案卷內證據資料，依檢察官的「法律專業知識」，「明顯」可判斷被告涉有犯罪嫌疑，有繼續偵查必要，竟違反「他」字案簽結規定，多次欲簽結，甚至有1次不服從主任監督，違反職務規定及檢察官倫理規範，情節重大，嚴重損及司法形象，有懲戒必要。

職務法庭審認吳志成未注意對被告有利及不利情形，亦未兼顧被害人參與刑事訴訟權益，未致力於真實發現，維護公共利益，以實現正義，違反義務程度重大，2日判決吳志成罰款，其數額為任職時最後月俸給總額6個月。可上訴，本案合議庭為職務法庭第一審第四庭，成員為審判長葉麗霞（懲戒法院法官）、陪席法官陳文燦（最高行政法院法官）、受命法官劉興浪（最高法院法官）、參審員賴月蜜（兒童福利聯盟文教基金會董事）、參審員徐育安（台北大學法律系教授）。

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