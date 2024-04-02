罔顧犯罪事證、先入為主 「退案王」檢察官吳志成挨罰百餘萬

宜蘭地檢署前檢察官吳志成。（資料照）

2024/04/02 16:35

〔記者吳政峰／台北報導〕監察院認定宜蘭地檢署前檢察官吳志成在職時，有辦案罔顧卷內事證、經常先入為主、不傳喚被告等違失，經主任提醒後仍堅持己見，違反檢察官倫理規範情節重大，2023年提案彈劾，懲戒法院職務法庭2日認部分違失行為成立，判吳罰款，其數額為最後月俸給總額6個月，約百餘萬元，理由稍後公布。

監院彈劾指出，吳志成承辦他字案件，多次罔顧卷內明確的犯罪事證，例如:持槍監視畫面、現場採集的彈殼、現場查獲的安非他命等，反而以「未發現有何犯罪嫌疑，且無繼續偵查之必要」等不符規定的事由，擬簽結案件。

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主任發現後，多次請吳志成注意事證及規定，但吳均不予理會，部分案件只好移由其他檢察官偵辦。吳置卷內犯罪嫌疑事證不顧，且未遵循相關法令，不但礙於真實發現，且不利公共秩序維護。

其次，吳志成受理當事人聲請閱覽卷宗，但始終未依法簽擬意見，經主任提醒後，仍多次未簽擬即呈核，最後只好由主任自行決定准許，此時距當事人聲請到已耗時近一個月。

第三，據宜檢統計，吳志成2019年至2021年吳志成所偵辦案件中，共101件沒有傳喚被告或犯罪嫌疑人就起訴或聲請簡易判決處刑，雖然刑事訴訟法並未規定必須傳喚才能起訴，但從統計數字可知，吳的行為並非偶一為之，而是經常性。

監院指出，雖然吳志成主張供述證據的可信性本來就較低，傳喚也只是聽其辯解。然而，被告或犯罪嫌疑人未經傳喚，無從得知自己被起訴的罪名、無從為自己說明，更無從請求調查對己有利的事證。吳的作法嚴重影響權益，與憲法正當法律程序不符。

監院特別強調，宜檢向來以年終職務評定對吳志成的違失進行評價，因此，吳志成2019年至2021年的職評均為「未達良好（丙等）」。然而，職評只是核發獎金憑據，法官法對吳志成的違失情節，目前除非發動外部監督，否則沒有汰除機制，建議法務部檢討現行機制，以符合民眾期待。

但職務法庭認定監察院彈劾的違失事實中，只有槍砲跟毒品案成立違失，其餘不付懲戒，故判罰俸6月，可上訴，理由稍後公布。

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