糗了！彰化男「小英粉絲團」開總統賭盤 第1批賭客竟是……

廖男在臉書「台灣第一位女總統，小英粉絲團」，張貼民調跟賭盤賠率等資訊，並提供下注。（翻攝臉書）

2024/04/02 17:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化廖姓男子去年8月在臉書「台灣第一位女總統，小英粉絲團」，張貼民調跟賭盤賠率等資訊，並提供賭客下注，沒想到賭客沒上門，卻吸引警察前來追查。檢方偵辦後，依違反總統副總統選舉罷免法罪嫌將他提起公訴。

起訴書指出，廖男（23歲）去年8月加入「超商有U再來」賭博集團，該集團成員在臉書「台灣第一位女總統，小英粉絲團」張貼「2024總統、立委參選人的信息，內容、民調、賭盤賠率、粉專代經營」等文字，並附上「2024總統參選最新賠率」圖卡及下注方式等資訊，以供不特定人士下注。

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為了規避查緝及方便賭客投注，廖男先以1000元代價，購買黃女門號當做人頭戶，隨即又以該門號向某電子商城註冊會員，使其商城成為代收代付單位，待有賭客下注，即透該過其商城生成繳費代碼後，再將繳費代碼以Line傳訊給賭客，並至超商繳費，完成投注程序。

廖男自以為天衣無縫成立投注站，希望吸引賭客上門，沒想到聰明反被聰明誤，去年9月，彰化員警在網路發現投注訊息，並持繳費代碼下注3000元，確認違反賭博行為，因此報請彰化地檢署至廖男處所搜索，當場扣得電腦主機6台、電腦螢幕10台、打卡鐘、出勤卡26張、行動電話5支等證物。

檢方認為，廖男以總統副總統選舉結果為標的而聚眾賭博，違反總統副總統選罷法、洗錢防治法等罪嫌，審酌，廖男去年1月因案判處3月徒刑，執行罰金完畢後仍不知悔改，加入賭博集團，忽視法律禁令，應依法規定加重其刑。

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