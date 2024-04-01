10個月3度酒駕巧被同一警攔查 這次要吞逾23萬元罰鍰

短短10月內3度酒駕巧遭同一警攔查，酒駕男一次慘罰逾23萬元。（民眾提供）

2024/04/01 14:33

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市一名許姓男子（45歲）去年2次酒駕被查獲，不料，他於前晚又酒後騎機車，被員警溫仁佑攔查酒測值0.19，巧的是，許男這3次都栽在同一員警手裡，許男單這次酒駕就收下18萬元罰鍰，加上他懸掛別人的車牌及無照駕駛，將吞下23萬6400元的罰鍰。

鼓山分局今指出，員警溫仁佑前晚巡邏至中華一路時，發現許男騎機車經過，他的車牌疑和眼前這輛機車不相符，將他攔查時，意外察覺許男很眼熟，因其身上有酒味，依法對他實施酒測，許男表示自己已被罰過11萬了，哪敢再喝！員警才發現許男去年曾2度酒駕被他查獲。

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許男信心滿滿接受酒測，酒測值達每公升0.19毫克，面臨最重18萬元罰鍰，他一度以為儀器故障，細想後推測可能是晚上吃羊肉爐，加入米酒的原因，這一次又酒駕，也意外讓他第3度遭同一名員警查獲酒駕的紀錄。

據了解，許男在去年6月、7月，曾因酒駕被溫警攔查，機車被扣牌、駕照均被扣，許男卻騎同一輛車上路，才引起溫仁佑懷疑，許男1年內3次酒駕，雖未超出0.25，未觸犯公共危險罪刑責，但行政罰部分，仍需面臨最高18萬元罰鍰，由於無照駕駛，而且懸掛他車車牌、牌照吊扣期間行駛，違規總罰款將達23萬6400元。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

短短10月內3度酒駕巧遭同一警攔查，酒駕男一次慘罰逾23萬元。（民眾提供）

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