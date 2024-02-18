騎共享機車酒測值高達1.16 她5個月內二度酒駕被逮

許女騎乘共享機車酒駕還紅燈右轉。（記者王冠仁翻攝）

2024/02/18 13:27

〔記者王冠仁／台北報導〕35歲許姓女子去年9月曾因酒駕被警方查獲，但不知悔改，被查獲5個月內二度酒駕，這次在凌晨時刻酒後騎乘共享機車，行經台北市一處路口時紅燈右轉，被巡邏員警發現攔查，酒測值高達1.16毫克，當場逮捕，依公共危險罪嫌送辦。

警方調查，許姓女子日前與友人聚會喝酒直到隔天凌晨時刻，她騎乘共享機車準備返家，行經台北市鎮江街時遇到紅燈卻沒停車，反而紅燈右轉濟南路，恰好被巡邏經過的員警發現。員警立刻上前準備盤查，沒想到她見狀，還一度加速前進想要落跑，但最終仍在轉彎時被警方攔停。

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員警上前詢問時，她起先還裝傻，謊稱不知道自己違規；員警進一步詢問時，發現她身上傳來濃厚酒氣且眼神呆滯、反應遲鈍，隨即對她酒測，發現她酒測值高達1.16毫克。

警方又查出，她這次並非首犯，她在去年9月才在新北市新莊區酒駕遭警方查獲，如今又再犯，顯見為酒駕慣犯。

此外，許女這次還騎乘共享機車，已違反道路交通管理處罰條例第35條第10項之新制「租賃車業者已盡告知本條處罰規定之義務，汽機車駕駛人仍酒駕者，依其駕駛車輛分別依第一項、第三項至第五項所處罰鍰加罰二分之一」，警方亦依法開罰。

警方呼籲，民眾飲酒後切勿駕車上路，以免觸法，造成自己及其他用路人生命財產遭受損失。且汽機車駕駛人於10年內第3次以上酒後駕車者，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實，警方將持續秉持酒駕零容忍之決心，依法嚴辦絕不寬待。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方對許女酒測。（記者王冠仁翻攝）

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