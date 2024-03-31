男大生襲臀死不認罪 法官不給緩刑判刑5月

男大生襲臀死不認罪，法官不給緩刑！情境照。（資料照）

2024/03/31 13:03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹某國立大學許姓學生在路上見一名少女高中生長得美麗動人，竟尾隨故意製造錯身機會，趁機捏一把臀部，事後矢口否認犯案，連少女與家長都希望給他一個機會，許男卻仍不悔改，新竹地院法官認為他犯後態度惡劣，依性騷擾罪判刑5月，且不給緩刑。

女學生指控，去年6月19日下午許姓男大生像是跟著她，且走到新莊街的公園內好像在等她，她往關新路的方向走，許男就轉頭往她的走過去，經過旁邊的時候，許男就用手突然捏左邊的臀部，她當時還背著書包，許男是把手伸到書包下面捏臀。許男矢口否認犯行，辯稱是不小心撞到女學生的側邊，並沒有捏她臀部。

請繼續往下閱讀...

法官當庭勘驗案發當日案發現場周遭監視器畫面，發現2人間距離原本甚遠，後來許男轉身朝少女方向折返，於接近時，又故意近身交錯，2人擦身而過後，少女旋即回頭朝被告處凝視查看，若2人僅係因道路狹窄而生肢體碰撞，告訴人豈會大動作回頭朝被告處查看？

經放大截圖，被告之左側身體並未與少女左側身體有所碰撞，僅見被告左手下放靠近少女左側臀部位置，事後許男才翻供，改稱有碰撞到少女側邊，其辯解前後矛盾不一，亦見其畏罪情虛之情，因此被告所辯顯為事後卸責之詞，不足採信。

法官審酌被告不思尊重他人身體，與告訴人素不相識，見少女獨自一人在道路上行走，即乘其不及抗拒而性騷擾行為，不只影響少女身心健全發展，且其係在供公眾通行往來之道路上，針對不特定行人犯案，對於公眾治安亦有一定程度影響，且其犯後不僅否認犯行，被害少女與雙親請求法官給被告一個機會的情況下，依然做出客觀事證不符之辯解，足見其內心不僅心存僥倖，更對於法院與被害人的善意充滿輕蔑，其犯後態度實為惡劣，毫無悔改之心。

法官指出，儘管許男並無前科，若給予緩刑，不藉由刑執行罰予其行為，做出一定程度的矯正，則難保其日後不再為相類似犯罪行為，難認其無再犯之虞。從被告犯後態度看來，難認其並無再犯之虞，因此不給緩刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法