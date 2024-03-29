綠島森林火災延燒兩天 陸海空總動員撲滅

空勤直升機在綠島取水滅火。（林業署台東分署提供）

2024/03/29 16:21

〔記者黃明堂／台東報導〕綠島機場附近第2530號保安林（上南寮段969地號）昨天發生火災，在綠島消防分隊、綠島鄉公所、社區巡守隊員、空勤總隊第三大隊第三隊、海巡署及林業署台東分署國家森林救火隊員全力搶救下，今天確認撲滅，現場目前有2名人員留守，另也會同保七總隊第九大隊台東分隊員警火場調查中。

林業保育台東分署說，昨天接獲通報綠島火災發生後，現場即由綠島分隊及消防水車直接撲救，綠島鄉公所及綠島當地社區巡守隊員也參與滅火及現場火場資訊蒐集。台東分署獲報後立即集結國家森林救火隊，申請空勤總隊第三大隊第三隊直升機及海巡署東部分署船艦支援，進行人員運送及投水任務。

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昨天下午4點，第一批人員在空勤直升機協助下抵達綠島，立即吊掛水袋空中投水火，到傍晚6點左右共投水9次，現場火勢已明顯抑制，第二批機動救火隊17人搭乘海巡署艦艇在晚上8點抵達綠島，立即投入火場救援，完成7處悶燒點清理，深夜10點控制火場。

台東分署國家森林救火隊員今天上午7點清理火場，綠島分隊也支援消防車協助，10點再完成19處悶燒點清理，確認無其他悶燒處後，正式宣布火勢完全撲滅。

台東分署說，這次火災能迅速抑制，除了有賴各單位第一時間積極協助，台東分署於綠島設置、今年度啟用的500噸消防蓄水池也發揮重大功效，便於空勤總隊直升機就近取得水源，在極短時間內就完成9架次空中投水。這次綠島火災延燒面積約1公頃，其中0.1公頃是保安林，其餘為私有地，已請保七總隊第九大隊台東分隊協助調查起火原因。

森林滅火隊進行殘火處理。（林業署台東分署提供）

綠島森林火災的火煙狀況。（綠島消防分隊提供）

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