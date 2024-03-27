3子女提告拒養軟爛父 法院判仍要扶養但減輕義務

北市3名子女提告拒養軟爛父，北院指父親的施暴行為縱然有可指摘之處，但並非沒有養家，故仍要3名子女扶養父親，但均減輕扶養義務。示意圖。（資料照）

2024/03/27 10:48

〔記者溫于德／台北報導〕北市3名子女指控父親拒絕養家，還經常酗酒並對母親暴力相向，決定聲請免除扶養義務。台北地院指父親的施暴行為縱然有可指摘之處，但並非沒有養家，故仍要3名子女扶養父親，但均減輕扶養義務。

3名子女說，父母1975年婚後，共同經營工地板模事業，然該事業受到接案方式、受天候影響不穩定，家計陷入困難時，只靠母親打零工勉強維持家計，不敷支出時也由母親向娘家親友借貸。

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父親不僅未共同維持家計，還經常酗酒，如遇稍有不如意，還會對母親暴力相向，子女都曾經目睹母親挨打的過程而蒙受陰影。

子女說，1991年父母離婚後，他們都沒再見過父親，且他們的監護權也都歸母親所有，父親竟又要求母親給160萬元，根本不顧他們年幼且在學。

子女強調，父親從未支付他們扶養費、學費，讓他們得半工半讀、生活困苦；何況，父親離婚不到半年就再婚，他們與父親已超過30年不曾聯繫，也因為他們從小未被父親實際照顧扶養，他們現在也不用扶養父親。

父親解釋，160萬元應該是離婚時答應給的夫妻剩餘財產分配款，且小孩並未提出證據證明他沒盡到扶養義務，故不得拒絕扶養他，只能減輕扶養比例。

北院指出，父親現階段被安置在新北市私立模範老人養護中心，每月3萬5000元的費用暫由社會局撥付；另依證據可知，縱使父親對母親或小孩施暴而有可指摘之處，但並非沒有養家，故仍要3名子女扶養父親，但均減輕扶養義務。全案可抗告。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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