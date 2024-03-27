竹市路樹倒塌釀女騎士傷重身亡 家屬發文批市府與高公局踢皮球

新竹市大學路51巷路樹倒塌釀女騎士傷重身亡，家屬發文痛批市府與高公局互踢皮球，支持者稱是人禍造成傷亡。（資料照）

2024/03/27 09:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市大學路51巷道路19日發生路樹倒塌後，連帶水泥砌成的電線桿也倒塌，除造成光復路大塞車外，也釀成女騎士傷重送醫搶救仍不幸身亡悲劇，女騎士家屬前天在臉書發文痛批新竹市府與高公局互踢皮球，並稱「老百姓繳了稅，要一條平安的路很難嗎？人命不重要？ 新竹市政府與高公局互踢皮球中！」

女騎士的家人在臉書發文提到，「這麼重大的事，竟然只報導路樹倒塌，影響交通3小時，是光復路的交通惡夢，翻開各大報、小報，連一點的傷人事件都沒報導？難道這不是老百姓的惡夢嗎？你說這個政府可不可惡！草菅人命到如此！老百姓的命不是命？」

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家屬也還原當天情況提到，「媳婦在3月19早上騎車上班，車行經大學路，在51巷駁坎上的樹突然倒下，人被壓倒，好不容易勉強站起來，旋即又被上方水泥電桿再次壓傷，從此倒下不再⋯⋯經送醫急救，全身性骨折挫傷大內傷，及腦幹受傷嚴重致顱內出血，在加護病房搶救數天無效！」

「留下兩個年幼的小男生，及一個大男人（當天騎在後面樹幹滑過安全帽，拉扯後背包，肌肉拉傷）幸運逃過一劫，前面老婆就沒有那麼的幸運，現場重傷倒地，就此天人永隔！」一個美滿家庭從此破碎殘缺不全！」

家屬也痛批向市府反應後，結果政府互踢皮球，難道老百姓只能自艾嗎？

這篇貼文也有網友留言批「是政府的『失職』……應負起該負的責任，除了認錯、道歉，人命關天丫、1條人命怎麼辦呢？ 孩子都還那麼小，這不是天災、是人禍丫⋯⋯」，「為什麼沒有把大樹安置好、又為什麼沒有把電線桿固定妥當？相關單位欠百姓一個說法，百姓要的是一個公道、一個平安的居住環境！」

此重大傷亡案件日前經本報披露後，市議員劉彥伶也很關心此事，而市府日前回應記者詢問提及，該道路權責應屬高公局管轄，將協助家屬申請國賠。但劉彥伶也取得高公局的回應指出，該道路是由新竹市府在2016年拓寬，是由市府自行負責闢設及後續管養維護，市府與高公局各有立場與說法，劉彥伶表示家屬已申請國賠，後續相關責任歸屬，市府與高公局都應面對，給家屬一個交待。

新竹市大學路51巷路樹倒塌釀女騎士傷重身亡，家屬發文痛批市府與高公局互踢皮球，支持者稱是人禍造成傷亡。（圖擷取自家屬臉書）

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