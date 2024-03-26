三接訴訟發回更審 最高行政法院理由曝

中油第三天然氣接收站訴訟案發回更審，圖為永安漁港漁民控訴三接外推工程導致漁獲量大減，嚴重影響生計。（資料照）

2024/03/26 20:29

〔記者楊國文／台北報導〕環團和桃園居民反對中油第三天然氣接收站開發通過環評，獲核發「觀塘工業區海岸利用許可」，提訴訟要求撤銷原處分，台北高等行政法院判敗訴；經上訴，最高行政法院上月認為，中油就開發案未具體說明採取何措施，減輕對海岸生態環境衝擊，即獲核發許可等項，北高行判決有違背法令、未盡職權調查之處，廢棄發回北高行更審，判決理由今天曝光。

最高行政法院指出，內政部針對如何的措施，得認為對於避免衝擊海岸生態環境、彌補或復育生態環境所造成損失，屬「有效」等不確定概念，訂有客觀明確要件，可由司法審查予以確認。

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最高行也指出，原判決雖以海審會的會議，已就海岸管理法第26條第1項各款所列許可條件逐一審議，並無恣意判斷的違法情，但中油就申請案所採取避免或減輕對海岸生態環境造成的衝擊措施，與彌補或復育所造成的生態環境損失的具體措施為何？及該等措施是否能達成預期效果？均難以判斷，北高行有未依職權調查證據的違法之處。

最高行認為，該海審會審議結果，以藻礁是否劃設為保護區尚未有具體共識或政策，請中油依相關環評結果辦理，但環評主管機關對該法相關事項所作審查結論，何以能取代內政部對申請案，是否符合對海岸生態環境衝擊所採取避免或減輕的有效措施，中油並未加以說明。因北高行原判決未查明釐清，有判決理由不備的違法，因此撤銷發回更審。

桃園觀塘工業區中油第三天然氣接收站通過環評，2018年獲內政部核發「觀塘工業區海岸利用許可」，但幾個環團、桃園居民葉斯桂等人為保護藻礁，認為內政部核發「觀塘工業區海岸利用許可」給中油，但開發基地距離「桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區」不到5公里，填海造地已違反海岸管理法規定，應撤銷許可處分。

內政部主張，核發「觀塘工業區海岸利用許可」的處分，並無違誤；中油表示尊重環團、當地居民的意見，但許可是在符合法令下取得。

台北高等行政法院認為，內政部核發「許可」前，已經由海岸管理審議會對海岸保護等相關議題作充分考量與判斷，並限制只能進行2項與工業專用港無直接關聯的工程，原處分並無違誤，前年2月17日判團和居民敗訴。全案上訴最高行政法院。

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