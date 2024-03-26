空勤、警消好忙！南投3天5山難 直升機連日出勤吊掛

南投近日山難頻傳，3天就有5起山難，讓空勤直升機與地面搜救人員疲於奔命。（記者劉濱銓翻攝）

2024/03/26 17:11

〔記者劉濱銓／南投報導〕空勤、警消好忙！南投縣24日到26日3天發生5起山難，甚至24、25日各有2起，空勤直升機忙著吊掛，地面消防人員也出動救援，南投縣消防局呼籲，登山要有充足體能與裝備，如有身體不適切勿勉強上山，以免山難發生。

消防局指出，今早在南二段的中央金礦山屋附近，47歲女山友摔傷，腳踝疑似骨折無法行走，調派地面人員集結，也請求空勤直升機支援，天氣穩定，由直升機吊掛下山。

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昨天（25日）則有南三段58歲山友疑似腹膜炎發作無法行動，恐有生命危險，立即展開陸空救援，空勤及時趕到，直升機吊掛下山；另一起在南投與花蓮交界的石門山，山友登山倒地無生命跡象，空勤吊掛送醫仍不幸不治。

前天（24日）畢祿山到羊頭山畢羊縱走山友高山症，空勤吊掛到花蓮就醫；另一起在合歡山域，山友跌傷無法行走，由地面人員接回下山。

消防局提醒，登山要有充足的體能與高山適應能力，尤其像南二段、南三段的長程縱走，若體能消耗過度，容易在行程尾聲出現體力不支，或行走不慎摔傷，呼籲山友做好風險評估，如有身體不適就應下撤，避免中途高山症或其他狀況發生。

南投3天發生5起山難，南二段26日有女山友摔傷無法行走，由空勤直升機吊掛送醫。（記者劉濱銓翻攝）

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