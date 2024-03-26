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臉書炸彈恐嚇韓國瑜、羅智強 新加坡籍男子落網

新加坡籍Loo姓男子，透過暱稱「Spencer lui」的臉書帳號傳送炸彈恐嚇訊息。（記者邱俊福翻攝自臉書）

新加坡籍Loo姓男子，透過暱稱「Spencer lui」的臉書帳號傳送炸彈恐嚇訊息。（記者邱俊福翻攝自臉書）

2024/03/26 16:08

〔記者邱俊福／台北報導〕立委羅智強國會辦公室本月初報案，指控有網友「Spencer lui」臉書傳送炸彈恐嚇訊息，欲對羅智強與立法院，以及立院院長韓國瑜及家人不利。刑事局鎖定新加坡籍Loo姓男子涉嫌重大，經通報新加坡警方逮人到案，新加坡檢方今將依散布虛假訊息起訴，一旦判刑確定，可處最高7年以下徒刑，或科（併科）星幣5萬元以下罰金。

刑事局表示，53歲Loo姓男子，臉書常發表對各國的政治評論，並有一定的台灣政治傾向，幾年前來過台灣。上月29日，透過自己暱稱「Spencer lui」的臉書帳號，發訊息到立委羅智強的個人臉書，揚言要炸韓國瑜、韓國瑜的家人，以及羅智強和立法院。

立委羅智強國會辦公室本月2日至北市警局中正一分局報案後，刑事局根據網路P位址及比對照片，鎖定Loo姓男子，立刻請國際科駐新加坡聯絡組洽新加坡警方協助調查，經當地警方審視相關事證，確認Loo姓男子涉有重嫌，本月4日即逮捕到案，並扣留相關上網設備調查，另警告嫌犯不得再散布類似恐嚇訊息。

刑事局表示，去年10月開始，有歹徒陸續鎖定政府機關首長、民意代表、交通設施、政府機關及著名景點為目標，冒用政府機關官員、政治人物或是名人的名義寄發放置炸彈、殺人預告等恐嚇信，除這起案件外，其餘確認犯嫌實際所在位置於中國陝西省西安市，皆透過網路連線境外跳板主機跨境犯案，意圖製造社會動盪不安，雖已透過兩岸合作共同打擊犯罪聯繫機制，洽請中方協助偵辦，但中方至今仍無回應。

立委羅智強國會辦公室本月初報案，指控有網友「Spencer lui」臉書傳送炸彈恐嚇訊息。（記者邱俊福翻攝自臉書）

立委羅智強國會辦公室本月初報案，指控有網友「Spencer lui」臉書傳送炸彈恐嚇訊息。（記者邱俊福翻攝自臉書）

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