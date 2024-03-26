淡大附近驚傳持刀擋路瘋子 嫌犯辯稱除草被打臉

新北市淡水區淡大附近傳出男子持刀攔路，淡水警分局中山路派出所警員石永軒（右）、劉兆棋（左）今天一早上門逮捕張嫌，起出開山刀。（記者吳仁捷翻攝）

2024/03/26 09:42

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市淡江大學附近驚傳一名凶狠男子持開山刀擋路，由於騎士載著女乘客，擔心遭波及只好繞路，但騎士也將影片PO網，提醒大家「遇到拿開山刀的瘋子，住淡水請小心」；淡水警分局中山路派出所員警網路巡邏發現，隨即掌握為轄區治安人口，25日晚間上門未應門，今天上午七時許到張嫌住處逮人，立即帶回法辦，起出生鏽開山刀。

鄰居透露，59歲張嫌曾犯下殺人、槍砲、妨害自由等案件，近年疑「扒溝啊」（吸膠），精神恍惚，中山路派出所警員石永軒、劉兆棋今天上午逮人時，張嫌辯稱當時他在除草，揚塵波及後座女子，騎士罵他才憤而跳出；但騎士公布畫面中，發現騎士正常行經該處，張嫌卻持刀凶狠擋路，指著巷內出聲嚇阻騎士前進，騎士擔心遭砍傷，隨即繞路離去，不忘將影片PO網提醒居民。

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淡水警分局長彭正中表示，案發當下及PO網後，警方均未獲報，但警方於25日晚間9時網路巡查發現，一名男子持刀揮舞恐嚇路過民眾，立即派員查處，經查影片中男子為本轄治安顧慮人口，本分局依恐嚇公眾罪嫌查緝到案，呼籲民眾遇到緊急危難，可撥110報案，警方將立即到場處理，遏止釀成更大危害，保護民眾安全；警方表示，將會同衛政單位了解，有無強制安置需要，化解社區不定時炸彈。

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新北市淡水區淡大附近傳出男子持刀攔路，淡水警分局中山路派出所警員石永軒（右）、劉兆棋（左）今天一早上門逮捕張嫌，起出開山刀。（記者吳仁捷翻攝）

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