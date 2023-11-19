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首頁　>　社會

國中生糾紛拿書包擋 開山刀「意外滑出」當場濺血

新北市瑞芳警分局今日將依涉犯傷害等罪將三名少年函送少年法院偵辦。（記者吳昇儒翻攝）

新北市瑞芳警分局今日將依涉犯傷害等罪將三名少年函送少年法院偵辦。（記者吳昇儒翻攝）

2023/11/19 11:45

〔記者吳昇儒／新北報導〕賴、廖、葉姓少年就讀新北市瑞芳區某國中，昨（18）日晚間3人到籃球場打球時，廖姓少年得知就讀國三的賴姓同學向葉姓學弟商借腳踏車逾期未還，以此為由出手「教訓」，卻反遭賴同學攻擊，趕緊拿起學弟的書包出來抵擋。未料，書包內竟有一把開山刀，意外滑出割傷賴姓少年頭部當場濺血。所幸就醫後並無大礙，全案將朝傷害等罪偵辦。

新北市瑞芳警分局初步調查，3名少年相互認識，起因是賴姓國中生向葉姓國二學弟商借腳踏車，但因許久未歸還，雙方發生糾紛；廖姓少年想幫葉姓學弟出一口氣，便在球場動手想要毆打賴姓同學。

沒想到，賴同學當場反擊，打得廖姓少年無處閃避，順手拿起學弟的書包並舉高抵擋，過程中一把開山刀意外滑出，順勢砍傷賴姓少年的頭部，造成約6公分的刀傷。眾人見狀趕緊通報119救援，警方也獲報抵達現場。賴姓少年送醫救治後，暫無生命危險。

據悉，警方追查得知，葉同學宣稱為了要防身，才會透過網路平台購買開山刀放在書包內，沒想到陰錯陽差，不慎滑出砍傷賴姓學長。

警詢後，今日上午將依涉犯傷害等罪，將三名少年函送少年法院偵辦，並將持續追查開山刀來源。

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