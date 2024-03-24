無故帶2把菜刀上街閒晃嚇壞路人 法官裁罰6千元

許男無故攜帶2把菜刀上街，被警方當場逮捕。（記者吳昇儒翻攝）

2024/03/24 12:49

〔記者吳昇儒／基隆報導〕新北市瑞芳區許姓男子上個月12日晚間，無故拿出2把菜刀在瑞芳火車站周邊閒晃，路人驚慌報警。警方到場後，雙方發生追逐，最終將許男壓制在地當場逮捕。警詢後，依違反社會秩序維護法將許男移送法辦。基隆地院審結，認定許男無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，裁罰6千元，2把菜刀沒入。

新北市瑞芳警分局於2月12日晚間8時許接獲民眾報案指出，有一名男子持2把菜刀在火車站附近，非常嚇人。警方不敢大意，派出10名警力前往查看，果然在明燈路三段發現手持雙刀、精神恍惚的許姓男子。

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許男發現員警後，拔腿就跑，警方對其噴灑辣椒水，最終成功將他壓制在地，經相關單位評估後，強制將許男送醫。

據悉，許男前年10月初疑因施用藥物過量，情緒失控，持麵包刀在住處揮舞，當時也被警方強制就醫，沒想到2年後，又發生相同狀況。

許男向法官承認，案發當時自己確實有拿2把菜刀在火車站附近遊蕩、閒晃，但並沒有要幹嘛。

法官認為，菜刀雖未屬管制刀械，但仍具有殺傷力，許男無故將其帶出門，已逾越其使用目的及範疇。認定許男無正當理由攜帶具殺傷力刀械，造成民眾感受威脅、恐懼，對公共秩序、社會安寧造成危害，故依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款無正當理由攜帶具有殺傷力之器械規定，裁罰許男6千元。

許男無故攜帶2把菜刀上街被警方逮捕。（記者吳昇儒翻攝）

基隆地院審結，認定許男無正當理由攜帶具有殺傷力之器械，裁罰6千元，2把菜刀沒入。（記者吳昇儒攝）

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