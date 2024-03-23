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高中生偷拍兩名女老師如廁 連累父親一起賠錢

潘生偷拍兩名女老師如廁，刑事判處拘役70日，民事部分則判決他與父親應各賠償13萬餘元與10萬餘元。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

潘生偷拍兩名女老師如廁，刑事判處拘役70日，民事部分則判決他與父親應各賠償13萬餘元與10萬餘元。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2024/03/23 10:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市潘姓高中生於2022年5月12日，兩度潛入校內的女廁，持手機偷拍兩名女老師如廁，其中一名女老師查覺門縫有人偷拍而追逐，學校教官發現潘生躲在男廁內，刑事部分，潘生被法院判處拘役70日，可易科罰金7萬元，民事部分，兩名女老師各索賠83萬元餘元與80萬餘元，台中地方法院判決潘生與父親，應連帶賠償兩名老師各13萬餘元與10萬餘元，合計24萬餘元，可上訴。

判決書指出，潘生（未滿20歲，案發後休學）於2022年5月12日上午11時許，躲在校內地下1樓女廁內，持手機從廁所門縫，偷拍女老師如廁與身體隱私部位，當天下午2時許又故計重施，偷拍另一名女老師，但這次卻被發現，女老師追出廁所外，到場處理的教官，發現潘生藏匿於隔壁男廁，報警查扣手機1支。

刑事部分，台中地院依「犯竊錄非公開活動及身體隱私部位罪」共2罪，各判處潘生拘役40日，合併應執行拘役70日，可易科罰金7萬元，潘生休學之後，於披薩店打工。

民事部分，兩名教師分別提出損害賠償，並主張因潘生的惡行，導致身心受到嚴重傷害，必須到醫院治療，甚至有劇烈暈眩及頭痛，無法上課，而有不能工作的損失，兩人各提出80萬元精神撫慰金的求償，再加上醫療費與不能工作等損失，兩名老師分別向潘生及其父親，求償83萬餘元與80萬餘元。

台中地方法院認為，精神撫慰金部分，潘生及父親應各賠償10萬元，加上其他項目，判決潘生與父親，應各賠償兩名老師13萬餘元與10萬餘元，合計24萬餘元，可上訴。

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