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男無照酒駕撞死單親父450萬和解4/16宣判 檢：造成2家庭破碎

男子李佳修（左）前年涉無照酒駕並以飆速百公里撞死王姓單親父親，李被認定惡性重大，判7年2月徒刑，李上訴後認罪，高等法院今召開言詞辯論。（資料照）

男子李佳修（左）前年涉無照酒駕並以飆速百公里撞死王姓單親父親，李被認定惡性重大，判7年2月徒刑，李上訴後認罪，高等法院今召開言詞辯論。（資料照）

2024/03/21 15:23

〔記者楊國文／台北報導〕男子李佳修前年涉無照酒駕並以飆速百公里撞死王姓單親父親，為台北地院第一件國民法官參審案，李被認定惡性重大，判7年2月徒刑，李上訴後認罪，高等法院今召開言詞辯論、強調已真心悔悟，並以和被害家屬以賠償450萬元達成和解，請求判刑4年以下，能夠早日出獄工作賠償被害人，高檢署檢察官廖先志有感而發稱「李酒駕犯行造成2個家庭破碎」，年幼女兒只能透過手機、照片認識爸爸。訂4月16日宣判。

前年11月14日凌晨，24歲的李佳修等6男1女從夜店狂歡後，李男無照酒駕與江姓少年分駕兩輛車在台北市區競速狂飆，行經行政院旁的車行地下道時，李男煞車不及撞翻王姓男子駕駛的前車，王男因此枉死，李男一度要求同車另名少年「揹鍋」，還試圖奪警槍，直到警方開槍才被制伏。

台北地檢署以公共危險罪章的酒駕致死罪起訴李男，為北院首件國民法官參案案；江男被移送少年法庭審理。

李男在北院審理時承認酒駕撞死王男，並對死者與其家屬感到抱歉，他還說自己抄寫30遍經文、悔過書；死者王男的母親則在法庭指證室泣訴，兒子患膽道閉鎖症，很多東西不能吃，仍努力活著卻被酒駕撞死，「我無法原諒李男」，請求從重量刑。

檢方論告批評李男酒駕目的是為了飆車，酒測值竟高達1.085，嚴重超標4倍，3公里多的路程只花1分52秒，是一般車速的2倍，估計時速高速百公里，造成王男枉死，建請判刑7年6月至9年。

北院將李判刑7年2月，全案上訴高院。李另涉犯妨害公務罪部份，判拘役50天，得易科罰金5萬元確定。李男僅針對量刑的部份提起上訴。

高院今召開言詞辯論，李男對犯行全部認罪，委任律師稱，李男已和被害家屬和解，賠償450萬元，目前已匯給家屬70萬元，請求高院判刑4年以下，能夠早日出獄工作賠償被害人，家屬委任律師證稱雙方已和解，希望李男將來能夠履行和解條件。

高檢署檢察官廖先志稱，此案是一件悲劇，因李男酒駕造成2個家庭破碎，仍樂見雙方能夠和解。高院訂4月16日上午宣判。

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