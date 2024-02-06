李佳修無照酒駕超速撞死人 願戴電子腳鐐、每日報到換交保

男子李佳修無照酒駕撞死人，一審被判刑7年2月，高院今提訊李召開延押庭，李請求以15萬元及配戴電子腳鐐、每天向警方報到，以代替羈押。（記者楊國文攝）

2024/02/06 13:53

〔記者楊國文／台北報導〕男子李佳修前年涉無照酒駕並超速撞死王姓單親父親，被依酒駕致死罪起訴，為台北地院第一件國民法官參審案，合議庭認定李惡性重大，判7年2月徒刑，李上訴認罪、強調已真心悔悟，認為一審判刑過重，高等法院今召開延押庭，李透過律師指出，已坦承犯罪，請求讓他以15萬元交保，並願意配戴電子腳鐐、每天向警方報到等方式，代替羈押。高院近日做出裁定。

高院考量在押的李佳修（24歲）羈押日期將於2月27日屆滿，今天上午10時提訊李召開延押庭。

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李男透過律師指出，對其酒駕致死罪行均坦承，亦配合審判，他舉其他酒駕案件認為，如北院審理富商3度酒駕案仍給予交保，希望自己也能獲得交保。目前，正和死者家屬談和解，若他獲交保，將努力工作賺錢來賠償、彌補被害人損失，並表示盼能以15萬元交保、並搭配配戴電子腳鐐等電子監控、每天向警方報到等方式，代替羈押。

高檢署蒞庭檢察官廖先志當庭表示，李佳修犯行重大，仍有羈押原因和必要性，建請高院繼續羈押李。

前年11月14日凌晨，李佳修等6男1女從夜店狂歡後，李男無照酒駕與江姓少年分駕兩輛車在台北市區競速狂飆，行經行政院旁的車行地下道時，李男煞車不及撞翻王姓男子駕駛的前車，王男因此枉死，李男一度要求同車另名少年「揹鍋」，還試圖奪警槍，直到警方開槍才被制伏。

台北地檢署以公共危險罪章的酒駕致死罪起訴李男，為北院首件國民法官參案案；江男被移送少年法庭審理。

李男在北院審理時承認酒駕撞死王男，並對死者與其家屬感到抱歉，他還說自己抄寫30遍經文、悔過書；死者王男的母親則在法庭指證室泣訴，兒子患膽道閉鎖症，很多東西不能吃，仍努力活著卻被酒駕撞死，「我無法原諒李男」，請求從重量刑。

檢方論告批評李男酒駕目的是為了飆車，酒測值竟高達1.085，嚴重超標4倍，3公里多的路程只花1分52秒，是一般車速的2倍，造成王男枉死，建請判刑7年6月至9年。北院將李判刑7年2月。

李除本案外，肇事後還奪取前來處理員警的配槍，遭警方開槍制伏等犯行，北院另依妨害公務罪判他拘役50天，得易科罰金。

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