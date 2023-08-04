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    無照酒駕狂飆撞死人判7年2月 李佳修再延押2個月

    李佳修去年無照酒駕狂飆，在行政院前地下道撞死人，再延押2個月。（資料照，本報合成）

    李佳修去年無照酒駕狂飆，在行政院前地下道撞死人，再延押2個月。（資料照，本報合成）

    2023/08/04 17:53

    〔記者溫于德／台北報導〕男子李佳修去年無照酒駕，在行政院前地下道撞死前車王姓男駕駛，台北地院採國民法官制審判，上週五依酒駕致人於死罪判李男有期徒刑7年2月。另因李男押期將屆，北院考量他被判重罪而增加逃往動機，裁定自本月8日起延長羈押2個月。

    合議庭說明，李男被依法重判7年2月，已增加畏罪逃亡的動機，且李男犯案當下曾要求同車曾姓少年頂替，再與現場員警起衝突，可認有逃亡之虞以及逃避刑責之舉，具有羈押原因與必要，因此拒絕他聲請以15萬元交保代替羈押，裁定自本月8日起延押2個月，但不用禁見。

    22歲李佳修等6男1女去年11月在夜店狂歡後，李男凌晨酒駕與友人競速，煞車不及撞翻前車，致22歲王男枉死，肇事後一度想要車上乘客曾姓少年「揹鍋」頂替，兩名員警到場，李男企圖攻擊員警，員警開槍打傷李男制伏。

    北院國民法官、職業法官一致認定李男不算自首，且李男基於玩樂目的酒後駕車，恣意在市區高速馳騁，導致追撞奪命，又未於第一時間救助王男，惡性重大，李男審理時還主張王男有過失，未與王男家屬和解或取得原諒，依酒駕致人於死罪對李男量處「中度偏高」的刑期7年2月。可上訴。

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