前小舅子突關總電源爆衝突 男子撿武士刀奪命判15年定讞

陳俊傑混亂中撿起地上的小武士刀刺死林男，一審依家暴殺人罪將陳男判處15年徒刑，二審台南高分院維持原判，最高法院亦駁回陳男上訴定讞。（資料照）

2024/03/21 11:39

〔記者張文川／台北報導〕台南市男子陳俊傑，離婚後仍與林姓前妻及吸毒的前小舅子同住，不滿小舅子常常惡作劇，例如洗碗精倒魚缸、貓砂盆放水、破壞電視機上盒，兩人經常吵架，前年11月再次為了林男突然關掉家中的電源總開關而爭吵打架，陳俊傑混亂中撿起地上的小武士刀刺死林男，一審依家暴殺人罪將陳男判處15年徒刑，二審台南高分院維持原判，最高法院亦駁回陳男上訴定讞。

判決指出，2022年11月晚間，陳俊傑準備睡覺時，林男關掉家裡的電源總開關，陳找林男理論，2人激烈爭吵並衍生肢體衝突，林男拿出家中的小武士刀，企圖刺傷陳但未成，刀子掉落在地上，陳撿起武士刀，順勢一刀刺入林男背部傷及肺部要害，林男倒地血流如柱，陳男自知闖下大禍，聲聲呼喊林男小名，叫前妻報警。

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陳男到案一度推稱是小舅子自殘，後來坦承殺人，但3天後改口稱是扭打時誤殺，無殺人的故意。

一審台南地院考量到陳男是因林男拿武士刀相逼，之後撿刀而犯下殺人罪，前妻家人雖然願意原諒他，但林的兒子要求從重量刑，還提出附帶民事求償，法院因此依家暴殺人罪量處15年徒刑。

二審台南高分院審理後，儘管陳聲稱沒有直接殺人故意，但合議庭認為陳從背後刺入，故意殺人的證據明顯，且他被捕後最初否認犯行，不符合自首，認同一審判刑15年，駁回上訴。

案經上訴，最高法院認為二審判決合法，量刑也合理，駁回陳男上訴確定。

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