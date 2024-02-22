懷疑國小兒遭霸凌！男竟帶武士刀怒衝學校 全校班級急關門窗

鄭姓男子（蹲地者）懷疑兒子遭言語霸凌，到學校開協調會竟武士刀、高爾夫球桿，被警方送辦。（記者陳建志翻攝）

2024/02/22 23:42

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區某國小20日放學時有學生發生小衝突，校方今天（22日）邀請4名家長到學校協調說明，鄭姓家長帶著一包東西到場，激動敲打桌子、窗戶、辱罵與會人員，校方立刻報警，還要全校52個班級緊閉門窗。警方趕到，在水溝發現鄭男帶進學校的那包東西，竟是武士刀和高爾夫球桿。

據了解，20日放學時，學生發生小衝突，1名男童的姑姑懷疑他遭言語霸凌，要求校方查明清楚。校方調查後，今天上午10點半邀請4名家長到學校協調說明，男童平時的主要照顧者姑姑到校，鄭姓父親也氣沖沖趕來。

請繼續往下閱讀...

鄭男進入協調教室，拿出一個不知道藍色袋子，大聲敲打桌子、窗戶還辱罵與會家長和老師，校長見狀擔心發生危險，立刻請其他人報警，啟動外人入侵校園應變措施，要求全校52個班級都緊閉門窗，嚇壞1千多名師生。

警方迅速趕到，鄭男也配合調查，警方後來在學校水溝查獲鄭男帶進校園的武士刀和高爾夫球桿，立刻將他帶回警局處理，全校師生才鬆了一口氣。武士刀未開封，沒有殺傷力，鄭男聲稱只是要嚇嚇其他家長，警方訊後將他依恐嚇公共安全、妨害自由移送法辦。

鄭姓男子帶進學校的未開封武士刀。（記者陳建志翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法