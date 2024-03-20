為前女友吃醋當街鬥毆後逃逸 萬華角頭陳明傑今落網

曾在北市萬華鑽石大樓經營應召站的43歲華西街角頭陳明傑。（資料照）

2024/03/20 19:42

〔記者劉慶侯／台北報導〕曾在北市萬華鑽石大樓經營應召站的43歲華西街角頭陳明傑，18日晚間僅因昔日王姓前女友在路邊和徐姓三兄弟聊天說笑，竟招攬小弟與對方大打出手，甚至有人持鐵鍊與錬鋸揮舞，造成參與鬥毆的9人都受傷。警方逮獲涉案8人，陳嫌逃逸後於今日午間落網。全案今日將移送法辦。

警方表示，華西街幫角頭陳明傑，兩年前憑藉地緣關係逐步整合，慢慢吃下「鑽石大樓」，承租50間套房，並透過管道招攬來自泰、越、印、中等國的賣淫女，成為該處「最大咖」的應召站業者。

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陳嫌甚至還將身材姣好的賣淫女納為「後宮」，其中一名容貌神似「港星小龍女李若彤」的阮姓越南妹，違法居留並為他生下一子，當時曾引起社會各界注意。

萬華分局在去年10月展開強勢掃蕩後，逮捕陳與7名圍事、31名台籍與外籍賣淫女，陳也因此被聲押2個月，直到12月中才獲交保。陳交保後依然盤據在鑽石大樓，地方勢力依然不小。

北市警萬華分局龍山派出所18日晚間7時左右，接獲110報案稱轄內西昌街夜市周邊發生打群架情事，通報指出現場有不法分子，分持長條鐵鍊揮舞，另外還有拿殺傷性極大的鍊鋸四下劈批，引發周邊民眾驚嚇。

警方巡邏警網獲報迅速到場，但當時現場僅剩分別為43歲、42歲、41歲的徐姓三兄弟，情況都相當狼狽，頭部、臀部、手部均有受傷，鮮血淋淋。另一派人馬則早已四散逸去。

由於案發當時有過往民眾拍攝下雙方鬥毆場面，上傳至網路媒體後指說是因當地黑幫角頭為搶地盤或生意而發生鬥毆，警方為免流言擴散，馬上進行調查偵訊，並調派警力進行追緝。

警方調查，陳姓主嫌是看到徐姓三兄弟，在路邊和他的39歲前王姓女友聊天，雙方有說有笑狀似親暱，陳嫌一時醋意大發，先是上前嗆聲，一言不和大打出手，陳嫌的友人也紛紛上前助陣，演變成街頭血腥鬥毆。

警方調查中，巡邏警網先追緝查獲頭部受傷的42歲與25歲陳姓嫌犯，隨後再逮獲31歲與25歲的兩名黃姓嫌犯，和29歲邱姓嫌犯等5嫌到案。但陳嫌已逃逸無蹤。警方今日終於將陳嫌逮獲。詢後依聚眾鬥毆、傷害罪嫌移送台北地檢察署偵辦。

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