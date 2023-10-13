越南「小龍女」仲介同鄉賣淫！角頭組「聯合國後宮」被聲押禁見

酷似港星「小龍女」李若彤的阮姓越南妹（左），不僅為陳明傑（右）生下一子，還幫他仲介逾十名同鄉入台賣淫。（取自臉書，記者劉慶侯翻攝）

2023/10/13 10:31

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市知名淫窟「鑽石大樓」，在華西街幫角頭「阿足」陳明傑整合下艷名遠播，他還將多名賣春的越南女子納為「後宮」，尤其有名貌似港星「小龍女」李若彤的阮女，不僅為陳明傑產子，還為他至少仲介逾十名越女來台；台北地檢署昨複訊後，依妨害風化等罪將陳明傑、該集團要角陳俊達2人聲押禁見。

檢警調查，混跡華西街幫的陳明傑，兩年來憑藉地緣關係，逐步整合地方角頭，吃下「鑽石大樓」並承租50間套房，找來至少31名年輕貌美的越南、印尼及台籍女子，大賺皮肉生意，每月抽成達上百萬元。

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被捕的賣春女中，有十多人是逾期居留的逃逸越女，均是利用觀光或工作來台，隨即投入應召集團。陳男為了管理這些越女，還「以夷制夷」，將長相貌美的越女納入「後宮」，其中有名貌似港星「小龍女」李若彤的阮女，還與他交往，至少為他仲介十多名同鄉越女來台賣淫。

鑽石大樓位於北市康定路，昔日為萬華區的風化區，應召業者於7至8年前，吃下不少待售樓層戶，將該大樓作為「一樓一鳳」的賣淫據點。近年來，不少應召業者還以短期觀光名義，招攬來自泰、越、印、中等國的賣淫女，該棟大樓宛如小型的「聯合國大樓」。

檢警查出，每名應召女依外貌及身材有不同的價碼，每接一位客人可收1500元至2000元，陳男從中抽佣700元，有應召女每天接客多達15人。

涉嫌在鑽石大樓內組織賣淫的陳姓角頭。（記者劉慶侯翻攝）

北市警萬華分局掃蕩鑽石大樓淫窟內查獲的賣淫女子。（記者劉慶侯翻攝）

艷名遠播的「鑽石大樓。（記者劉慶侯翻攝）

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