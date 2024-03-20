陳重文涉圖利獲200萬交保案 高院發回北院更裁理由曝光

國民黨台北市議員陳重文（中）被控圖利監視器業者獲200萬元交保案，高院發回北院更裁。（資料照）

2024/03/20 19:18

〔記者楊國文／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文被檢舉涉嫌收賄近千萬元，利用質詢機會，幫警用監視器業者台灣智慧光網負責人李慶煌拉抬市府預算，台北地檢署日前依圖利、財產來源不明罪將陳聲請羈押禁見，台北地院認為，陳重文涉犯圖利等罪且犯罪嫌疑重大、有串證之虞，但無羈押必要，裁定200萬元交保，北檢不服，昨提起抗告成功，高等法院認定北院原裁定有諸多違誤、不當，今撤銷發回北院更裁，不得再抗告，更裁理由也隨之曝光。

高院稍早通知北院裁定結果，北院已通知陳重文，訂明（21）日下午2時30分召開更裁庭審理。

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高院裁定指出，依據陳重文先後供述內容、證人證詞及卷內客觀事證，足以認定陳重文涉犯貪污治罪條例的圖利、財產來源不明罪，及公司法第9條的資本不實等罪嫌重大，其中圖利罪為最輕本刑5年以上的重罪；而且，依檢方調查事證顯示，陳重文另有串證及滅證之虞。

高院認定，本案案情龐雜，尚待檢察官查明釐清，加上陳重文又具有市議員的身分，對相關涉案人及證人具有一定程度影響力，其交保後確有勾串證人的舉動，北院原裁定准許200萬元交保，卻未具體說明該200萬元保證金如何足以替代羈押，也未說明如何考量陳重文權益保障及公共利益維護間的衡平，均有違誤，因此檢察官抗告有理由，原裁定應予撤銷，並發回北院更為適當的裁定 。

此案源自柯文哲市府時期，柯多次於晨會上質疑前市長郝龍斌任內所簽的台智光CCTV警用監視器合約為「怪案」，導致市府被不平等合約綁住25年；北市政風處調查合約疑點期間，與廉政署同步接獲檢舉，指有北市議員護航、圖利台智光，廉政署因此發交北部地區調查組揪弊。

檢廉偵監掌握，針對警用CCTV採購案，陳重文於議會提書面質詢前後，曾與李慶煌密集聯繫；同時間，陳的家族公司營業金流也疑有異常，因此懷疑陳重文透過妻子等人協助，利用家族公司的帳面營業金流來隱匿不明財產。

不過，陳與妻子、台灣創新農業股份有限公司董事長白惠萍應訊時，均否認收賄或經手不明款項；台灣智慧光網負責人李慶煌也喊冤，辯稱沒有行賄，但陳卻無法交代近千萬元不明財產來源，檢方向北院聲押禁見，但北院認為陳無羈押必要，諭知200萬元交保；日前，李獲350萬元交保、白惠萍200萬交保。

北檢不服北院裁定，昨天提起抗告指出，北院原裁定命陳重文具保200萬元，不足以防範陳重文勾串共犯及證人，且未就檢察官聲請羈押意旨全盤審酌，尚有疏漏，亦有理由不備之處，因此向高等法院提起抗告。

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