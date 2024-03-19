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監視器案先前吵頻寬如今吵費率 游淑慧批柯文哲「亂講話」

台北市議員游淑慧細說北市監視器爭議，之前吵的是頻寬，這次吵的是費率，認為柯文哲「亂講話」。（截圖自網路節目「新聞播爆事」）

台北市議員游淑慧細說北市監視器爭議，之前吵的是頻寬，這次吵的是費率，認為柯文哲「亂講話」。（截圖自網路節目「新聞播爆事」）

2024/03/19 19:18

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文疑收受警用監視器業者賄賂，民眾黨主席柯文哲日前受訪再提他卸任前就知道有問題，並轟藍綠聯合污錢，財團勾結議會，台北市議員游淑慧接受媒體專訪時表示，柯文哲亂講話，柯卸任前的爭議是（頻寬）要用2M或3M，現在講的是費率溢價問題，兩者完全不相干。

游淑慧在網路節目「新聞播爆事」中，針對北市近日鬧出大風波的警用監視器問題細說重頭，她先提到去年審預算時，她在警政衛生委員會，是審台智光預算的一員，當時主張跟台智光對幹，附帶決議要求警察局研議建立第二套備援系統，這樣才有跟台智光戰的資本；並與民進黨議員林世宗一起附帶決議要求「實支實付」。

游淑慧說，當年郝龍斌跟台智光簽約25年，是因為北市府要朝數位化城市發展，成為全台第一個全市架設數位化監視器的城市，需要大量的網路，但當年的環境，寬頻只有中華電信獨家供應，費率超貴，經評估價格不划算，決定自己布建寬頻系統，因此採BOT案，誰能料到20年後，政府大量放寬寬頻的業務，寬頻的費率一直下降。

對於柯文哲批評藍綠聯合污錢，游淑慧批評柯文哲「亂講話」，當年吵的是頻寬要用2M或3M，現在是講費率溢價的問題，兩者完全不相干。

她說，當年柯市府花5000多萬元找台灣世曦評估，做出200萬畫素的監視器配上3M頻寬的規格，預算送審後，柯文哲突然又要改2M，「說這樣比較省錢」；當時議會建議如果有些環境單純不需要3M，或者是沒有需要到200萬畫素，那就用100萬畫素的監視器搭配2M的頻寬，他也不要，「3M也是你找的顧問公司說的，2M是你們自己說的」。

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