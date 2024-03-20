嘉義候選國民法官250人第二階段通知 首件國審案4/23審理

嘉義地院4月22日將辦理國民法官選任程序。（資料照）

2024/03/20 18:56

〔記者王善嬿／嘉義報導〕國民法官制度上路，嘉義地方法院受理首件國民法官參審案，去年嘉縣東石鄉張姓男子涉嫌酒駕撞死騎士案，2月抽選250名候選國民法官，近日寄發第二階段國民法官通知書，4月22日上午進行選任程序，並於4月23日到25日審理，4月26日宣判。

嘉義地院表示，抽選候選國民法官250人，經審核後有27名因死亡、遷戶籍或超過70歲等除名，第一階段通知序號1至160號，近日第二階段自161號依序通知。

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嘉義地院表示，候選國民法官收到通知書後，如符合無法參與審判情形，可填寫調查表回傳法院自我申告；4月22日上午進行國民法官選任程序並宣誓，下午辦理審理說明會，預計選任6名國民法官、2名備位國民法官。

嘉義地院表示，首件國民法官參審案預計4月23日至25日審理，4月26日評議、宣判，參審的國民法官每天可領3000元，參加選任程序但未選上者可領1500元。

原適用國民法官法的國審案至今共7件，其中竹崎鄉盧姓女子涉嫌悶死父親案，經法院裁定不行國審，加上盧女於3月13日死亡，另一起水上鄉涉嫌持鐵撬打死鄰居的蔡姓被告也於3月13日死亡，目前共5案。

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