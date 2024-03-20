堂叔賄選被判刑 造橋鄉代陳有凌二審逆轉改判當選有效確定

高等法院台中分院二審對於證據的見解，與苗栗地院一審完全不同，並改判陳有凌當選有效。（取自內政部官網）

2024/03/20 15:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕2022年11月投票的苗栗縣造橋鄉第22屆第3選區鄉民代表選舉，落選人林鳳珠向法院提起當選無效之訴，她指控同選區當選人陳有凌，其堂叔以每票1000元，向徐姓等選民賄選5票，聲明判決陳有凌當選無效，苗栗地方法院一審認定，堂叔刻意製造賄選的斷點，陳有凌對堂叔賄選，應是知悉或授權，判決他當選無效，不料，同樣證據，高等法院台中分院二審看法卻完全不同，認為無證據可證明陳授意或知道堂叔賄選，堂叔也非斷點，改判當選有效，全案確定。

判決書指出，上述選舉結果，陳有凌（無黨籍）以357票當選，林鳳珠（無黨籍）以339票落選，兩人差距僅18票，林鳳珠提起當選無效之訴，她指控陳有凌的堂叔陳仕康，於2022年11月間，以每票1000元，向徐姓等選民賄選共5票，對於陳仕康的賄選，陳有凌應共同參與、授意、同意或不違背本意，請求陳有凌當選無效。

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此案刑事部分，高等法院台中分院於去年7月，依公職人員選舉罷免法的交付賄賂罪，判處陳仕康徒刑1年，褫奪公權1年。

至於當選無效部分，苗栗地院一審審理時，陳有凌辯稱自己未設競選總部，沒有招募輔選人員，陳仕康也非他的競選團隊成員、幹部，他更與陳仕康無金錢往來，不知也未參與授意堂叔陳仕康買票。

一審卻認為，陳仕康與陳有凌是叔侄，兩人又是鄰居，陳仕康願為陳有凌買票，可見兩人關係緊密，陳有凌又沒無設總部，沒有立看板、掛海報，勢必動員一切親友關係，利用親友網絡從事競選活動（俗稱組織戰，或陸戰），陳仕康又是中華電信退休員工，並非毫無常識之人，應深知賄選如被查獲，自身涉及刑責，且可能因而拖累候選人的政治前途，他豈會偷偷摸摸幫侄子買票，而不事前或事後告知侄子陳有凌？

法官認為，陳仕康沒當輔選人員，這是賄選設置的「斷點」，陳仕康毫無私自幫陳有凌買票的動機與必要，如果陳仕康只為暗中助人當選，真心助人贏得勝選，更應注意手段的合法，怎有私自決意買票，而使侄子陳有凌蒙受賄選質疑陰影，如此豈非徒勞無功、適得其反？據此認定陳有凌同意或授意賄選，判決他當選無效。

陳有凌上訴二審，高等法院台中分院對於相同的證據與說詞，卻有南轅北轍的認定。

二審認為，陳仕康賄選屬實，但陳有凌並未招募或委請陳仕康助選，陳仕康宣稱是自己出錢行賄，陳有凌並不知情，二審認為他可能是基於叔姪親誼，這次選舉競爭激烈，希望侄子陳有凌當選，遂自行決意自掏腰包買票，證據尚不足認定，陳仕康是刻意製造「斷點」，與陳有凌切割，缺乏證據足以證明陳有凌對堂叔的賄選行為，是共同參與、授意或同意，改判陳有凌當選有效。

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