兒子涉行賄 宜縣大同鄉代簡進塗當選無效案上訴驚險過關

大同鄉代簡進塗被控授意兒子行賄，一審判當選無效，上訴高院保住鄉代資格。（圖擷取自簡進塗臉書）

2024/03/03 22:26

〔記者江志雄／宜蘭報導〕無黨籍的宜蘭縣大同鄉民代表簡進塗，選舉期間被檢舉授意兒子簡一帆行賄，一審判當選無效，他提起上訴，台灣高等法院認定，全案僅一人單方指述，無其他證據佐證，原判決廢棄，第一審之訴駁回，不得上訴。簡進塗有驚無險保住鄉代資格。

判決指出，簡一帆在2022年11月投票日前一晚，交付2000元給有投票的江姓男子，請江男票投他的父親簡進塗，簡一帆犯交付賄賂罪，宜蘭地方法院判處有期徒刑1年6月，緩刑4年，並向公庫支付10萬元，褫奪公權3年確定，簡進塗也被判當選無效。

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高院判決指出，簡進塗指稱，兒子簡一帆臨時起意對江男行賄，他沒有授意，也未參與，況且他是當選聲望最高的候選人，沒必要賄選，質疑江男素行不良，可能要取得賄選獎金而栽贓。

江男在檢察官訊問時指稱，有看到簡進塗拿錢給簡一帆，但沒有聽到講什麼話，簡一帆行賄時，簡進塗沒有在場。高院合議庭法官認為，江男稱簡一帆行賄時有說是簡進塗交代等語，除其一人單方指述，別無其他證據可佐，沒有理由判當選無效，應予駁回。

本屆大同鄉民代表第三選區有簡進塗、鐘進財、依基洛．馬紹3人參選，應選一席，67歲的簡進塗以挑戰者之姿，取得42.98％得票率，拿下248票當選。

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