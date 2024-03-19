彰化芳苑鄉長林保玲、鄉代洪江懷被控賄選 二審逆轉當選有效確定

彰化縣芳苑鄉長林保玲、鄉代洪江懷遭控賄選，台中高分院今判決，兩人皆當選有效確定。（記者陳建志攝）

2024/03/19 18:20

〔記者陳建志／台中報導〕彰化縣芳苑鄉長林保玲、鄉代洪江懷，遭控在2022年選舉時透過洪姓男子，以1萬1千元向3名選民買票，彰化地院認定洪江懷買票判當選無效，林保玲則因3名選民都證稱洪男並未替林保玲拉票，駁回當選無效之訴；檢方提上訴，台中高分院今天宣判，認為無法證明洪男買票是洪江懷授意、出資，也無法證明有替林保玲拉票，兩人皆判當選有效確定。

彰化地檢署檢察官起訴指出，林保玲、洪江懷分別是2022年11月26日舉行的彰化縣芳苑鄉鄉長及鄉民代表會代表選舉候選人，林保玲並當選為鄉長、洪江懷則當選為鄉民代表。不過林保玲、洪江懷在競選期間，為求兩人能順利當選，委由洪姓男子以每票1000元的代價，各交付5000元給曹姓、4000元給陳姓、2000元給周姓選民，要求3人及其家人投票支持林、洪。

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彰化地方法院一審時認為，洪姓男子沒錢，不可能自作主張自行出錢為洪江懷行賄買票，認定其行賄款項應來自洪江懷且為洪所授意，判決當選無效；至於林保玲買票部分，曹姓、陳姓和周姓民眾都證稱，洪男拿錢給他們時，並沒有要求投票給林，因此駁回當選無效之訴，判決當選有效。

檢察官和洪江懷上訴後，台中高分院進行審理，並在今天宣判，其中林保玲部分，仍認定洪男買票時，並沒有要求選民要投票給林，且監聽電話也只能證明洪男有替洪江懷買票，但無法證明林保玲知悉或授權洪男買票，因此判決駁回，當選有效確定。

洪江懷被控賄選部分，認為洪男的兒子從事蛋雞飼養，洪男所稱獨自出資替洪江懷買票並非不可能，且沒有直接或間接證據，可證明洪江懷有交付賄款給洪男，因此廢棄原判決改判當選有效確定。

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