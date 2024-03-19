為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

彰化芳苑鄉長林保玲、鄉代洪江懷被控賄選 二審逆轉當選有效確定

彰化縣芳苑鄉長林保玲、鄉代洪江懷遭控賄選，台中高分院今判決，兩人皆當選有效確定。（記者陳建志攝）

彰化縣芳苑鄉長林保玲、鄉代洪江懷遭控賄選，台中高分院今判決，兩人皆當選有效確定。（記者陳建志攝）

2024/03/19 18:20

〔記者陳建志／台中報導〕彰化縣芳苑鄉長林保玲、鄉代洪江懷，遭控在2022年選舉時透過洪姓男子，以1萬1千元向3名選民買票，彰化地院認定洪江懷買票判當選無效，林保玲則因3名選民都證稱洪男並未替林保玲拉票，駁回當選無效之訴；檢方提上訴，台中高分院今天宣判，認為無法證明洪男買票是洪江懷授意、出資，也無法證明有替林保玲拉票，兩人皆判當選有效確定。

彰化地檢署檢察官起訴指出，林保玲、洪江懷分別是2022年11月26日舉行的彰化縣芳苑鄉鄉長及鄉民代表會代表選舉候選人，林保玲並當選為鄉長、洪江懷則當選為鄉民代表。不過林保玲、洪江懷在競選期間，為求兩人能順利當選，委由洪姓男子以每票1000元的代價，各交付5000元給曹姓、4000元給陳姓、2000元給周姓選民，要求3人及其家人投票支持林、洪。

彰化地方法院一審時認為，洪姓男子沒錢，不可能自作主張自行出錢為洪江懷行賄買票，認定其行賄款項應來自洪江懷且為洪所授意，判決當選無效；至於林保玲買票部分，曹姓、陳姓和周姓民眾都證稱，洪男拿錢給他們時，並沒有要求投票給林，因此駁回當選無效之訴，判決當選有效。

檢察官和洪江懷上訴後，台中高分院進行審理，並在今天宣判，其中林保玲部分，仍認定洪男買票時，並沒有要求選民要投票給林，且監聽電話也只能證明洪男有替洪江懷買票，但無法證明林保玲知悉或授權洪男買票，因此判決駁回，當選有效確定。

洪江懷被控賄選部分，認為洪男的兒子從事蛋雞飼養，洪男所稱獨自出資替洪江懷買票並非不可能，且沒有直接或間接證據，可證明洪江懷有交付賄款給洪男，因此廢棄原判決改判當選有效確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
檢方上訴遭駁回 鍾東錦當選有效確定
2024/03/14 05:30

檢方上訴遭駁回 鍾東錦當選有效確定
樁腳涉賄 高市議員黃天煌當選有效定讞
2024/02/22 05:30

樁腳涉賄 高市議員黃天煌當選有效定讞

感冒竟誘發皮膚重症 全身膿疱生活難自理
高市議員選舉官司 黃天煌當選有效定讞
2024/02/21 11:43

高市議員選舉官司 黃天煌當選有效定讞
無對價關係 彰議員柯振杯判當選有效
2024/02/07 05:30

無對價關係 彰議員柯振杯判當選有效
逆轉！無法證明是賄款 彰化社頭鄉代張聰平當選有效確定
2024/02/06 16:34

逆轉！無法證明是賄款 彰化社頭鄉代張聰平當選有效確定
二審逆轉 花縣議員林源富當選有效
2024/02/03 05:30

二審逆轉 花縣議員林源富當選有效
逆轉！苗栗泰安鄉代曾玉琴遭控賄選 二審改判當選有效確定
2024/01/29 23:56

逆轉！苗栗泰安鄉代曾玉琴遭控賄選 二審改判當選有效確定
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播