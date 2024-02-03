二審逆轉 花縣議員林源富當選有效

花蓮縣議員林源富民事二審確定當選有效，保住議員席次。（記者花孟璟攝）

2024/02/03 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣議員林源富前年九合一選舉時，因父親被控透過友人買票賄選，花蓮地院去年七月一審判當選無效，林源富不服上訴，花蓮高分院最近宣判大逆轉，高院判定一審「原判決廢棄」且不得上訴，全案確定，等於林源富的當選有效，至於參加訴訟的第三選區落選頭陳慶元確定無法遞補。

針對林源富當選無效案，高院花蓮分院民事庭在上月底進行二審宣判，主文「原判決廢棄」。花蓮高分院庭長林信旭說明改判理由，法官取捨後相信林父說詞，認為務農的林父非競選團隊成員，交付一萬元給邱姓友人，是要讓身體不好的邱男購買補品，過程並沒有提到林源富的選舉，因此改判當選有效。

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法院認為，檢方應舉證林父行為有林源富授意，不能僅以被告林源富與父親是直系血親，即推論被告與父親有犯意聯絡；至於邱男事後交付部分金額給選民，是邱的個人行為，林父與邱男並未合意買票。

花蓮縣無黨籍縣議員林源富於前年底九合一選舉競選連任，林源富的父親林茂江涉嫌在前年十一月二十三日交付一萬元給邱姓友人，邱姓友人再拿出其中八千元，交付二千元、一千元不等的金額給五名具有投票權選民，雖林茂江曾在羈押時坦承是自己疼子的心情，因為選情告急才拜託邱男幫忙，「錢是我的私房錢、我兒子根本不知道」，被一審法官認為是卸責之詞，去年七月民事宣判當選無效；至於林茂江與邱姓友人涉嫌投票行賄罪，仍在花蓮地院審理。

由於全案底定，林源富確定保住議員資格，至於花縣議員第三選區落選頭時代力量陳慶元則確定無法遞補。

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