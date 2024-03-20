男工程師硬上分手女友 上訴改口「認罪」仍判刑2年6月

林姓男工程師硬上分手的女友，一審否認犯行，被判刑3年6月，他上訴改稱「我認罪」，請求減刑及給予緩刑宣告，但高院仍判刑2年6月，未准予緩刑。（記者楊國文攝）

2024/03/20 13:46

〔記者楊國文／台北報導〕新北市林姓工程師不滿同居女友和他分手，竟趁她下班一身疲累返回租住處時，將她性侵得逞，但林男否認性侵，一審依強制性交罪判林男3年6月，林男知悉事態嚴重，上訴高等法院後改口認罪，並積極和前女友達成和解，請求給予減刑及緩刑宣告，高等法院審酌林男已獲得被害人原諒及達成和解，今改判2年6月，面臨牢獄之災。可上訴。

檢方起訴指出，林男和小涵（化名）交往後，從2021年12月起，在小涵新北市租屋處同居，2022年6月18日協議分手，林男並同意搬離同居處。

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2022年6月21日晚上8時，小涵下班返家，發現林男仍未搬離其租屋處，還上前欲親吻她，小涵嚴詞拒絕，表示略感疲累，要先回房休息，林男則為先前的不禮貎行為向小涵道歉。

晚上近9時，林男因性慾高漲，偷偷進入房間，小涵聞聲驚醒，質問「你要幹什麼？」，林男竟強脫她的內衣褲，性侵得逞。小涵不甘受辱，前往醫院驗傷後，對林男提告。

林男應訊時稱和小涵發生性行為，但雙方是合意性交，當時他進入房間後，先問小涵「是否真的這麼我？」，小涵說「沒有」，他又問「要不要做愛？」，小涵點頭，2人就自然發生性行為。

不過，小涵指控林男說謊，協議分手後，林男同意搬走，也保證不會和她同時在家，案發當天卻還在家，並施加暴力性侵她，「我覺得很噁心」。檢方偵查後，依強制性交罪起訴林男。

林男在法院審理時仍否認犯行，但法官認為小涵無論在警訊、偵查和審理時均陳述一致，且無誣陷林男之理，並採信小涵表示因兼差多份工作，當時非常疲累、無力，雖反抗未必有激烈肢體對抗、明顯的性侵傷勢，依強制性交罪判林男3年6月徒刑。

林男上訴高等法院後，改口認罪，並積極請求小涵原諒。高院開庭時，小涵表示願意原諒林男，最終和他和解，林男則請求高院給予減刑及輕判緩刑。

高院審理認為，因林男已認罪，且和小涵達成和解，已有悔意，改判為2年6月，但未准予緩刑。

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