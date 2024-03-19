3年70件車禍致86人傷 屏東海豐九如黃金路口4/1起科技執法

屏東市海豐街、德和路與九如鄉黃金路交岔路口路段科技執法建置示意圖。（圖由屏東縣里港警分局提供）

2024/03/19 13:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕警方分析統計屏東縣易肇事路口交通事故資料，屏東市海豐街、德和路（台27線）與九如鄉黃金路（屏17線）交岔路口，2021年至2023年，即過去3年來，累計已發生70件交通事故、共86人受傷；里港警分局今天（19日）宣布，該路段將從4月1日起啟用科技執法。

屏東縣里港警分局交通組長林中安說明，為有效防制路口交通事故發生，以及全天候遏止民眾錯誤用路習慣，屏東縣交通隊於該路口設置「路口多功能科技執法系統」，針對動態交通違規逕行舉發，取締項目包括闖紅燈、未依標誌、標線、號誌指示行駛、包含機車未依兩段式左轉、跨越雙白線以及多車道轉彎未依規定等，並於今年（2024年）4月1日起正式啟用，請駕駛人途經該路段、路口時，切勿違反交通規則，避免受罰。

請繼續往下閱讀...

里港警分局分局長温基興呼籲，交通違規是車禍發生的主要因素之一，交通環境中只要有駕駛人違反道路交通規則，將會造成其他用路人干擾與危險，請用路人務必遵守交通規則，不僅能守護荷包避免失血，更能保護自己與他人的交通安全，後者更重要。

屏東市海豐街、德和路與九如鄉黃金路交岔路口路段科技執法4月1日起啟用。（圖由屏東縣里港警分局提供）

屏東市海豐街、德和路與九如鄉黃金路交岔路口路段科技執法建置示意圖，警方呼籲駕駛人注意遵守交通規則。（圖由屏東縣里港警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法