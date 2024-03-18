剴剴案符合脆弱家庭卻未通報？黃明昭：警政部門通報是在勤務中發現

內政部長林右昌（右）、警政署長黃明昭。（記者方賓照攝）

2024/03/18 12:11

〔記者黃靖媗／台北報導〕台北市1歲男童剴剴遭保母虐死案引發社會關注。民進黨立委蘇巧慧今（18）日於內政委員會質詢時質疑，假設新聞報導內容都是確定的，剴剴應符合脆弱家庭通報條件，但剴剴案卻未涵蓋在內政部2023年的5566件脆弱家庭案件中。警政署長黃明昭也說，初步看來，剴剴案未在脆弱家庭案件中。

蘇巧慧指出，內政部警政業務中，其中一項業務為「保護婦幼人身安全」，2023年共有1萬5808件通報兒少保護案、5566件脆弱家庭，而剴剴案符合兒少權法的脆弱家庭定義，「為什麼會沒有通報呢？」

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黃明昭答詢表示，警政部門的通報是在勤務中發現，例如在查戶口、執行勤務時發現，要通報給地方主管機關社會局。

蘇巧慧指出，兒虐事件共有兩大主管部分，分別為被兒少權法規範為義務通報人之一的內政部警政系統，與衛福部及社政單位，她詢問，「脆弱家庭當社政單位知悉之後，也會通知回內政部」，這句話是否正確？內政部長林右昌回應，警察主要提供人身安全保護的需要，至於個案與家庭的支持，仍需回歸社政單位。

蘇巧慧接著追問，當民眾知道有兒虐案件時，應該撥打110還是113？林右昌表示，兩個都可以；黃明昭也說，110也可以接。

蘇巧慧指出，在兒虐案件中，社政與警政密不可分，警察會在接收通報時出現，也會在遇有緊急狀況時協同社工一起去，並會在資料協尋、有需要蒐證時發揮非常大的功能。

最後，蘇巧慧質疑，有網友透過社群平台指出，他為了通報剴剴案相關哭聲影片撥打110，對方卻告知「請你將此案件送到地檢署首長信箱，到時候如果需要影片會再跟他聯繫」。林右昌坦承，此回答方式明顯不妥，請蘇巧慧提供相關資料，將進一步查證。

蘇巧慧說，假設基層員警真的如此回答，顯示他不清楚兒虐是重大案件，對於做得不夠好的部分應改進。

自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。

黃明昭表示，警政部門的通報是在勤務中發現，例如在查戶口、執行勤務時發現，要通報給地方主管機關社會局。（資料照）

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