「到你家讓我確診！」阿兵哥拿友人陽性快篩騙休假被抓包

新北地院。（資料照）

2024/03/18 10:26

〔記者王定傳／新北報導〕陸軍機械化步兵某旅陳姓一兵，因不想收假回營，其得知林姓友人感染武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病），竟傳訊跟林男說：「上班有點累想要請假，可不可以到你家讓自己確診？」並向林男拿陽性快篩盤，向部隊騙假，因該連連長當時抽檢陳男需再實施快篩、全程錄影以供稽查，陳男快篩後結果均呈陰性，坦承騙假。

新北地院審理後依違反陸海空軍刑法「意圖免除職役詐偽未遂罪」及刑法使公務員登載不實罪，各判處陳男6月徒刑及2個月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育課程2場次。至於借陽性快篩盤給朋友的林男，也觸犯刑法詐欺得利未遂罪，被判處2個月徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育課程2場次。

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檢方調查，陳男因不想在2022年10月16日晚間9時收假返回營區，因此傳訊向林男說：「上班有點累想要請假，可不可以到你家讓自己確診？」等語；林男以為陳男是某民營貨運公司送貨員，因此借陽性快篩盤給陳男騙假使用。

檢方調查，陳男隨後以線上看診方式，與診所連線就醫，並傳送林男提供的陽性快篩盤照片，謊稱自己確診，導致診所將陳男確診結果通報衛生福利部，使不知情的衛生福利部承辦人員因而將此不實資訊登載在「健保快易通」APP資料庫中。

檢方調查，陳男從10月15日下午5時起，陸續將快篩盤照片、看診資料、「健保快易通」APP顯示「快篩檢測陽性（居家）」截圖頁面，以手機訊息傳送給連長辦理請假手續；剛好，當時抽檢陳男需再實施快篩、全程錄影以供稽查，陳男實施後，結果均呈陰性，遂向連長坦承騙假。

合議庭認為，陳男所為影響國軍戰力整備，但考量2人都是因一時失慮，致罹罪章，犯後均坦承犯行而未為隱瞞，有悔悟之意，相信經過信本次偵、審程序，當知所警惕而無再犯之虞，因此予以緩刑。

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