為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「到你家讓我確診！」阿兵哥拿友人陽性快篩騙休假被抓包

新北地院。（資料照）

新北地院。（資料照）

2024/03/18 10:26

〔記者王定傳／新北報導〕陸軍機械化步兵某旅陳姓一兵，因不想收假回營，其得知林姓友人感染武漢肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒病），竟傳訊跟林男說：「上班有點累想要請假，可不可以到你家讓自己確診？」並向林男拿陽性快篩盤，向部隊騙假，因該連連長當時抽檢陳男需再實施快篩、全程錄影以供稽查，陳男快篩後結果均呈陰性，坦承騙假。

新北地院審理後依違反陸海空軍刑法「意圖免除職役詐偽未遂罪」及刑法使公務員登載不實罪，各判處陳男6月徒刑及2個月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育課程2場次。至於借陽性快篩盤給朋友的林男，也觸犯刑法詐欺得利未遂罪，被判處2個月徒刑，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應接受法治教育課程2場次。

檢方調查，陳男因不想在2022年10月16日晚間9時收假返回營區，因此傳訊向林男說：「上班有點累想要請假，可不可以到你家讓自己確診？」等語；林男以為陳男是某民營貨運公司送貨員，因此借陽性快篩盤給陳男騙假使用。

檢方調查，陳男隨後以線上看診方式，與診所連線就醫，並傳送林男提供的陽性快篩盤照片，謊稱自己確診，導致診所將陳男確診結果通報衛生福利部，使不知情的衛生福利部承辦人員因而將此不實資訊登載在「健保快易通」APP資料庫中。

檢方調查，陳男從10月15日下午5時起，陸續將快篩盤照片、看診資料、「健保快易通」APP顯示「快篩檢測陽性（居家）」截圖頁面，以手機訊息傳送給連長辦理請假手續；剛好，當時抽檢陳男需再實施快篩、全程錄影以供稽查，陳男實施後，結果均呈陰性，遂向連長坦承騙假。

合議庭認為，陳男所為影響國軍戰力整備，但考量2人都是因一時失慮，致罹罪章，犯後均坦承犯行而未為隱瞞，有悔悟之意，相信經過信本次偵、審程序，當知所警惕而無再犯之虞，因此予以緩刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
健康網》打疫苗、確診害月經失調？ 中醫曝原因
2024/03/16 13:20

健康網》打疫苗、確診害月經失調？ 中醫曝原因
壞消息！陳勢安取消超過10個通告 首遇「這狀況」全說了
2024/03/13 17:48

壞消息！陳勢安取消超過10個通告 首遇「這狀況」全說了

市府注資百億 北外環擴大南科生活圈
挪威86歲國王再度確診武肺 症狀較輕微
2023/10/23 10:36

挪威86歲國王再度確診武肺 症狀較輕微
僱用未滿18歲青少年打工 雇主未取得2文件最高可罰30萬元
2023/07/18 15:54

僱用未滿18歲青少年打工 雇主未取得2文件最高可罰30萬元
因疫情請假會被扣薪嗎？高市1張圖說明
2022/04/29 17:45

因疫情請假會被扣薪嗎？高市1張圖說明
想請假喘口氣 記者實測「這招」裝病法讓網友笑翻
2018/11/30 19:00

想請假喘口氣 記者實測「這招」裝病法讓網友笑翻
「孩子突然長好大...」王定宇決定放假1天
2016/02/29 10:03

「孩子突然長好大...」王定宇決定放假1天
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播