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停無尾巷底頻吞罰單1張900 民怨：標記機車格但仍未劃設

圖為土城區明德路一段20巷1弄的「無尾巷」。（記者董冠怡攝）

圖為土城區明德路一段20巷1弄的「無尾巷」。（記者董冠怡攝）

2024/03/17 06:50

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市土城區明德路一段20巷1弄為「無尾巷」，一名住戶向本報投訴，市府交通局3月初已標記機車停車格記號，但至今未劃設，停在弄底頻被警察開單，「1張900元！」民怨四起；強調既然有心規劃，就不要讓人摸不著頭緒，希望能給出確切時間。區公所及交通局回應，當地居民正反意見都有，將持續溝通，待取得共識後再劃設。

另一名住戶提到，區公所先前會勘時，曾答應3月中要劃設機車格，然而遲遲不來，停在弄底又被金城派出所員警開單，甚至1台車累計下來可能吞好幾張；聽說有反對劃設的住戶找上民意代表施壓，因此相關單位不敢來劃。

記者實際走訪現場，可見巷弄兩側均被汽機車佔滿，一名住在附近的機車騎士還詢問是否要去劃設車格、何時會劃設，自述也曾停在巷底被開兩張罰單。

區公所說明，接獲民眾陳情反映建議規劃巷弄標線及劃設機車停車格，維護停車秩序，但當地住戶仍有正反意見無法達成共識，將持續與居民溝通，取得共識後再行劃設。

交通局表示，此巷弄目前並無規劃車格，居民可依需求停放，若規劃車格確實會使停車秩序更好，但因要留設出入口紅線，所以也會減少停放車輛數，並澄清，因是居民生活巷弄，公所或交通局會綜合考量在地人需求及消防救災安全等因素後，再辦理規劃停車格。

土城分局說，數度接獲民眾報案，派出所員警前往取締違規，並依法舉發。

被指涉的「無尾巷」所在地永富里長黃思儀則回，一直有在居中協調，目前正在協助區公所蒐集里民意見。

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