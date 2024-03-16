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詐團水房首腦棄保潛逃 法界：盼修法延長羈押期限

詐團水房集團朱姓首腦，疑棄100萬保證金潛逃；法界指出，建請立法院修法延長羈押期限，才能遏止審理中被告脫逃不斷發生。 （記者林嘉東攝）

詐團水房集團朱姓首腦，疑棄100萬保證金潛逃；法界指出，建請立法院修法延長羈押期限，才能遏止審理中被告脫逃不斷發生。 （記者林嘉東攝）

2024/03/16 14:39

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地院法院審理詐團水房集團朱姓首腦案，朱男在卸下電子腳環後，疑棄100萬保證金潛逃；法界指出，法院已窮盡現有防逃機制，仍無法阻止朱男棄保潛逃，建請立法院修法延長羈押期限，才能遏止審理中被告脫逃事件不斷發生。

法院審理詐欺、洗錢罪的被告，依現行法律規定，對羈押中的被告最多只能羈押9個月，但隨著近年來詐騙犯罪氾濫猖獗，受害民眾越來越多，被騙金額日益龐大，以本案本案為例，被告人數多達31人，被害人數高達240人，詐騙金額超過1億元台幣，合議庭法官面臨無法在9個月內把案件審完，審理到一半就必須停止羈押被告，放人的窘境。

合議庭法官擔心停止羈押朱男後，怕他逃亡，決定對朱男施以電子腳環監控，是依「刑事被告科技設備監控執行辦法」規定，考量朱在審理期間已被羈押9個月，再實施電子腳環監控的期間不宜超過9個月，遂裁定最多只能戴8個月，由於朱在戴腳環期間都有按時到派出所報到，2次準備程序也都有準時到庭，8個月期限一到，才不得不放人。

法界指出，詐欺犯猖獗，重大詐欺案犯罪人數與被害人多，金額又龐大，偵辦、審理期間勢必拉長，現行規定的羈押時間與次數太短，早已不合時宜，無法達到追查不法與審判案件需求，建請修法延長法院審理期間的羈押期限與電子腳環監控時間，且法院羈押期限與電子腳環監控時間須脫鉤，不能併入計算，讓法官有充裕的時間詳盡審理，還給被害人一個公道。

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